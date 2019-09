Aladrović: Svi državni i javni službenici trebaju biti adekvatno plaćeni

Nakon dva mjeseca svakodnevnih pritisaka - zdravstveni sindikati su uspjeli. Usuglasili su povećanje plaća u zdravstvu za 7 posto od 1. rujna, a u Banskim dvorima parafirali dodatak Granskom kolektivnom ugovoru. Unatoč tomu, danas su održani najavljeni prosvjedi, no svi daljnji su zaustavljeni. No to, ističu sindikati, nije kraj borbe. O svemu je za RTL progovorio ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović

Dva mjeseca pratimo priču sa zdravstvenim sindikatima, nije bilo novca za 7 posto, a danas – odjednom ima. Ministar kaže: "Prvi zahtjevi su bili nerealni. Sada smo našli zajednički jezik. Ne očekujemo turbulencije u proračunu zbog toga". Sindikati su odustali od daljnjih prosvjeda no i dalje žele da se riješi pitanje njihovih osnovica i prekovremenih sati. "Osnovice se rješavaju kroz temeljni kolektivni ugovor, o tome ćemo uskoro početi pregovarati. O prekovremenom radu su stavovi poprilično jasni", kaže Aladrović za RTL.