Aladrović procijedio nekoliko detalja o Plenkovićevoj najavi: One koji su otišli poticat će da se vrate i novcem i boljim uvjetima za zapošljavanje

Kako bi Hrvate koji su otišli raditi u inozemstvo potaknuli na povratak, u Ministarstvu rada pripremaju mjere koje bi te ljude nagnale da se vrate. Sve detalje ministar Josip Aladrović ne otkriva, no ipak je priznao da će se tim ljudima nuditi i novac i mogućnost zapošljavanja

'Što se tiče izjave premijera, mi smo mjere aktivne politike zapošljavanja donijeli još 1. siječnja. U tim mjerama potičemo i povećavamo potpore za zapošljavanje, potpore za samozapošljavanje i potpore za osposobljavanje na radnom mjestu i nezaposlene. Naše tržište rada je takvo da, kada gledamo odnos veljače ove i prošle godine, imamo 35 tisuća više zaposlenih. Broj nezaposlenih pada i moramo se otvarati tržištima rada, odnosno onim tržištima gdje do kvalitetne radne snage možemo doći. U najavi u radnoj verziji su ažurirane mjere i nove mjere aktivne politike zapošljavanja koje će poticati između ostalog i migracije, što migracije unutar domaćeg tržišta rada, ali i migracije onih koji su napustili Hrvatsku iz različitih razloga. U ovom trenutku više o tome ne mogu reći jer se moramo konzultirati sa socijalnim partnerima', kazao je Aladrović.

Iako se očekivalo nešto više detalja od ministra rada Josipa Aladrovića , on je danas ipak bio suzdržan.

Stimulirat će se, dodao je, i povratak u Hrvatsku, ali i migracije unutar Hrvatske u one krajeve koji imaju suficit prema onim krajevima koji imaju deficit.

One koji još žive u Hrvatskoj, ali razmišljaju o odlasku, poticat će se mjerama za zapošljavanje i samozapošljavanje, no pitanje je kako potaknuti na povratak one koji su bolje plaćeni u inozemstvu.

'Vrlo je teško Hrvatskoj plaćama konkurirati Njemačkoj ili Irskoj, ali Hrvatska ima određene pogodnosti. Ti ljudi su Hrvati i otišli su iz Hrvatske stjecajem različitih okolnosti i sigurni smo da se dobar dio želi vratiti, ali iz gospodarskih okolnosti to nisu u stanju ili nisu voljni. Moramo omogućiti nekakve načine i mjere kako bismo ih stimulirali. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja poticat ćemo ih na neke, po nama, vrlo stimulativne načine, ali u same detalje ne bih ulazio', kazao je Aladrović, rekavši da će mjere biti predstavljene u travnju.

Ipak, na pitanje hoće li to biti primjerice 1000 do 2000 eura za povratak ili samo zapošljavanje po boljim uvjetima, Aladrović je priznao da je to kombinacija tih dviju mjera.