Popuštanjem epidemioloških mjera nastupa "novo normalno". Što to "novo normalno" donosi ugostiteljima, hotelijerima, trgovcima, ali i potrošačima?

'Činjenica je da je bilo svakakvih komentara. Ljudi koji su bili u samoizolaciji bili su stigmatizirani te su se susreli s realnim životnim problemima. Da nisu mogli otići u dućan, po lijek i zapravo činjenica je da je ova korona zatekla cijeli svijet. Morali smo se tome prilagoditi. U samoizolaciji su zdravi ljudi koji su imali rizični kontakt i koji jesu u samoizolaciji jer se ne zna hoće li se pokazati da su pozitivni i da će razviti bolest. Vezano uz izjavu docenta Capaka, moram reći da je on vrlo razuman čovjek i sigurno ne bi izjavio ili pomislio da bi zdrave ljude trebalo ugrožavati. U samoizolaciji su i ljudi kod postoji rizik od razvoja bolesti. I njima treba omogućiti da konzumiraju svoje ustavno pravo, a sada, na koji će to način biti moguće, o tome ćemo razgovarati kada to bude tema razgovara', ističe pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za medicinu rada Marija Bubaš.

Kritičari kažu da su HDZ-u važniji izbori od provođenja epidemioloških mjera.

'Epidemiolozi će donijeti svoje odluke kojih ćemo se pridržavati, kao što smo se pridržavali. Dokazali smo sve ovo vrijeme da smo se kvalitetno pridržavali i došli do toga da nas cijela Europa prepoznaje i upire prst u Hrvatsku da bi išli na godišnji odmor u Hrvatsku', ističe ministar turizma Gari Cappelli.

Nakon skoro 2 mjeseca popili smo kavu u omiljenom kafiću. 'Mi smo kao ugostiteljski objekti u povijesti bili centar druženja te smo najizloženiji i sada je teško doživjeti gušt dok imate samodistanciranje, apsolutno suprotno od onoga što mi nudimo. Određeni objekti nisu otvorili svoja vrata, primjerice oni koji rade svadbe, noćni klubovi...Mi ne prodajemo samo hranu ili kavu već ugođaj, ta kava je kod nas postala kultna psihoterapija. U tom se kafiću i ogovara nekoga i isprazni se duša ili napuni s nekim stvarima i onda shvatiš da je nekome teže nego tebi. Bit će teško vratiti navike ljudi, to se neće ostvariti preko noći, mislim da će biti potrebno dosta vremena', ističe predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak. Govoreći o broju objekata koji nisu otvorili danas Medak kaže da je prvi dan i da je teško govoriti o statistici.

Ističe da ima na moru ugostiteljskih objekata, njih 80% koji nisu otvorili vrata, dok je u Zagrebu otvoreno 80%.

Bilo bi u Zagrebu otvoreno i više da nije bilo potresa. No postavlja se pitanje koliko je rizično, u smislu moguće zaraze od COVID-19, dolaziti u kafiće i restorane. -'Sigurnost ovisi o svakome od nas, koliko ćemo se u životu ponašati odgovorno. Pridržavanjem mjera se ostvaruje sigurno okruženje. Jedan dio ovisi i o gostu', dodaje Bubaš.

Trgovina je od početka na svojim leđima podnijela najveći teret dok je gospodarstvo stalo. 'U samoj trgovini smo odlično proveli ono što je propisao HZJZ. Dnevno defilira veliki broj kupaca, ali unatoč tome nismo imali praktično potvrđenog izvora zaraze. Svi su čekali otvaranje trgovačkih centara, velik se broj trgovina nalazi unutar centara. Tu se radi o hrani, tekstilu i ostalome', ističe potpredsjednik HGK za trgovinu i financijske institucije Josip Zaher.

Na grubi smo način, uslijed pandemije koronavirusa, shvatili da je Hrvatska jako ovisna o turizmu.

'Mi sada cijelo vrijeme razmišljamo o dvije stvari. Jedno je zaštita zdravlja, a drugo je zaštita zdravlja kroz to da ne budemo gladni. Nama i jedno i drugo prijeti. Zbog toga treba uskladiti te dvije stvari i ta dva interesa. Hrvatski turizam je 90% vezan na strane goste, govorim o primorskom turizmu. Bez otvaranja granica nećemo napraviti neki posao. Ali to nam ne daje pravo da ležimo, spavamo i čekamo da nam bog pomogne. Pokazali smo da se znamo ponašati, a to što smo naučili možemo primijeniti i dalje. Sigurno se neke stvari mogu odraditi, ističe vlasnik lanca hotela', član HUP-ove Udruge za ugostiteljstvo i turizam Jako Andabak.

'Možda će se nešto promijeniti i na bolje. U svakom zlu ima i nešto dobro', ističe Andabak komentirajući realnu pretpostavku da se gostima u hotelima, uslijed novih mjera, neće moći dati sadržaj i zadovoljstvo kao prethodnih godina.

'Ovo je naš pokus, naše odgovornosti prema onome što želimo postići za mjesec ili dva. Razgovaram sa svojim kolegama ministrima iz drugih zemalja, svi se čude zašto je Hrvatska tako rano iskočila, govoreći da to nije fer da smo otvorili granice dok drugi nitko to nije napravio. Imate situaciju da možete doći, ne idete u samoizolaciju, ali kada se vrate u svoju zemlju, moraju ići', dodaje ministar Cappelli.

Dodaje da imamo kampanju za ona tržišta za koje vidimo da će ubrzo proraditi, a to su Slovenija, Češka, Austrijom, Slovačkom te Mađarskom. Slijede razgovori s Nijemcima, a za Slovence kaže da se nada da ćemo za pet ili šest dana otvoriti granicu za turiste. 'Siguran sam da ćemo u odnosu na konkurenciju imati prednost, kvalitetno odrađen epidemiološki dio za vrijeme "dok su se drugi šalili", mi smo ozbiljno mislili i radili. Drugo je bitno da smo auto destinacija. To su sve prednosti koje ćemo imati u odnosu na druge zemlje. Španjolska, Portugal, to su sve avio destinacije. Portugal je primjerice bez Britanaca "turistički mrtav". Hrvatska je prošle sezone imala 20 milijuna dolazak i 100 milijuna noćenja, a ako ova sezona "ne upali" velik će broj radnih mjesta doći u pitanje', dodaje Zaher.

Marin Medak dodaje da bi pad u ugostiteljstvu mogao biti između 50 i 80%, a ako ne bude turista.'To nam ugrožava oko 40 tisuća radnih mjesta, to je broj ljudi koji bi mogao ostati bez posla'.

Kada će nedjelja opet postati radna? 'Mi smo danas u povoljnoj epidemiološkoj situaciji, pa ćemo korak po korak pratiti što će se događati te ćemo lagano odlučivati kada će se otvoriti dućani nedjeljom', dodaje Marija Bubaš.