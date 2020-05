Srce Zagreba od danas nešto jače tuče. Život se sramežljivo vratio u centar metropole otvaranjem kafića, restorana i lokala brze hrane. Daleko je to od nekadašnjeg 'šušura' i gužve, ali ugostitelje veseli što konačno opet rade. Ekipa tportala obišla je kafiće na Cvjetnom trgu, u Bogovićevoj ulici, na Trgu bana Josipa Jelačića i Tkalčićevoj ulici

U njegovom društvu bio je voditelj lokala, ali ni on nije bio spreman za novinare. Tek nam je kratko poručio da navratimo za par dana, kad se posao uhoda i dok njegovi konobari steknu iskustvo rada u novom režimu.

'Na terasi smo zbog traženog razmaka između stolova od 1,5 metara morali smanjiti kapacitete za 30 posto. Unutar kavane broj stolova smo smanjili za više od 50 posto. Bit će to preživljavanje... A uz PDV koji je i dalje 25 posto bojim se što će biti dalje', zabrinutom nam je pričao Bjelobrk.

Njegovi konobari obavezno nose maske i rukavice . Strogo se pazi na higijenu i, kao što to traži Nacionalni stožer, svaki stol se posebno dezinficira nakon svakog gosta.

'S 33 stola na terasi spali smo na 14. Jako će se to osjetiti na prometu. Uz to još uvijek preko Trga ne voze tramvaji. Što dodatno smanjuje broj ljudi. Povrh toga nema stranaca, a oni su bili naši najbrojniji gosti', nabrojila je Mirjana sve nedaće s kojim se mora nositi Mala Kavana.

'Ukupni broj stolova smo smanjili za 50 posto. Konobari ćemo dati na izbor da nose maske i rukavice. Po meni maski u ugostiteljstvu nema mjesta jer bez osmijeha to nije to', mišljenja je Čović.

I dok voditelje i vlasnike kafića i restorana brine smanjivanje broja stolova i izostanak stranaca njihove zaposlenike konobare više muči druga stvar.

'Primjetio sam da ljudi više ne plaćaju gotovinom samo karticama. Razumijem njihov strah iako se ja virusa ne bojim. Međutim, to nam radi problem jer ostajemo bez bakšiša. A za svakog konobara to je na kraju dana velika stavka. Ako to postane običaj nama konobarima se crno piše', u povjerenju nam je rekao jedan od zaposlenika kafića na Cvjetnom trgu.

Nakon njegovih riječi nije nam bilo druge nego da popijenu kavu platimo gotovinom, skrivajući već pripremljenu karticu.