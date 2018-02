'Afera savjetnici može naštetiti Ramljaku, ali ne i Plenkoviću. Vlada može preživjeti odlazak Martine Dalić'

Događanja u Agrokoru ne mogu utjecati na Vladu, već samo na unutarnje odnose članova Plenkovićeva kabineta, smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Kaže da afera koja je izbila objavom iznosa naknada koje primaju savjetnici u procesu restrukturiranja posrnulog koncerna neće naštetiti premijeru Andreju Plenkoviću, ali bi mogla imati posljedice po izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka

'SDP bi time bio na gubitku, ali on općenito gubi sebe. Za HDZ bi to bio dobar predah da se opet reorganizira ako ne bude išlo', rekao je Puhovski za N1 televiziju.

Susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar Kitarović koji će se 12. veljače, na inicijativu hrvatske predsjednice, održati u Zagrebu, Puhovski smatra besmislenim: 'To je besmislen potez, nikakvog razloga nije bilo da ga se zove. To je samo šminka, on će doći, razmijenit će nekoliko riječi, ali ništa se neće postići.'

Komentirao je i Vučićev prijedlog da srpska i hrvatska strana uvedu moratorij na teme iz prošlosti na šest mjeseci.

'Tko to danas može? To se ne može spriječiti i potpuna je besmislica. Od Vučića treba očekivati da se osobno ispriča, on je bio četnik. On se treba ispričati zbog svoje četničke prošlosti', zaključio je politički analitičar Žarko Puhovski.