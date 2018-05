Afera Konzultantica vs afera Hotmail: Zašto Plenković ne mora otići poput Karamarka?

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak poslijepodne morat će članovima Predsjedništva svoje stranke objasniti kakvu ulogu ima u aferi Hotmail. No čini se da je njegova pozicija u vrhu HDZ-a i dalje sigurna. Nakon što je spretno preživio forsiranje Istanbulske konvencije HDZ-ovci niti ovog puta neće rušiti svoju vladu. Slučaj Tomislava Karamarka, koji je otišao zbog manje stvari, procjenjuju politički analitičari, neće se ponoviti

Na pitanje je li Plenkovićeva pozicija u HDZ-u oslabljena aferom Hotmail, politički analitičar Ivan Rimac odgovara kako su HDZ-ovci na neki način oguglali na afere te kako je afera Hotmail na tragu djelovanja HDZ-a iz prethodnih vremena. No ideološko pomicanje stranke veći je problem.

Iako afera Hotmail dovodi u pitanje ono što je Plenković isticao kao svoje najveće postignuće, a to je spašavanje Agrokora bez novca poreznih obveznika, za njega je očito opasnija bila ratifikacija Istanbulske konvencije.

Desna frakcija, koja mu se suprotstavila zbog Istanbulske konvencije, mogla bi se aktivirati i u ovom slučaju. 'Argumentacija će možda biti vezana za aferu Hotmail, ali načelno to će biti ideološka podjela. Desna strana će pokušati iskoristiti argumente iz ove afere da pokuša pridobiti dio članstva na svoju stranu', pojašnjava Rimac.

Premijer može opušteno ići na Predsjedništvo jer uz sve navedeno trenutno ne postoji osoba koja bi ga mogla zamijeniti na čelu stranke, smatra Rimac. Afera Hotmail će se polako ispuhati, Dalić je sklonjena iz Vlade, objavljivanje novih kompromitirajućih mailova je, čini se, prestalo. No može li pokretanje istrage protiv Dalić te eventualno podizanje optužnice biti bumerang koji će se Plenkoviću obiti o glavu?

'Nažalost, naše pravosuđe reagira tako sporo da ne vjerujem da bi se do kraja mandata ove Vlade moglo dogoditi nešto. To bi bio teret i sigurno bi HDZ onda morao uzeti u obzir i tu činjenicu. No u sljedećih godinu, godinu i pol sigurno neće biti optužnice. Postoji latentna opasnost, ali za godinu i pol ta afera kao predizborni adut više neće imati efekta', zaključuje Rimac.

Politički analitičar Davor Gjenero smatra kako Plenković ima veću podršku među koalicijskim partnerima nego u vlastitoj stranci, što je, kaže, normalno u situaciji kada šef stranke 'vuče društvo u smjeru koji nije dominantan u stranci'.