96 posto Britanca razvilo antitijela nakon prve doze cjepiva

U više od 90 posto Britanaca razvila su se antitijela na koronavirus nakon što su primili prvu dozu AstraZenecina ili Pfizerova cjepiva, a u gotovo 100 posto cijepljenih razvila su se nakon druge doze, pokazalo je istraživanje provedeno na 8517 osoba u Engleskoj i Walesu

"Oba su cjepiva bila jednako dobra u poticanju razvoja antitijela potrebnih za suzbijanje covida-19. Ovo je jedno od prvih istraživanja cjepiva protiv covida u stvarnom svijetu u Velikoj Britaniji i to je sjajna vijest", rekla je dr. Maddie Shrotri, glavna autorica studije, dodavši da cjepiva djeluju iznimno učinkovito, osobito ako imamo u vidu brzinu kojom su razvijena.

Istraživanje znanstvenika s londonskoga UCL-a (University College London) pokazalo je da su se u 96,42 cijepljenih antitijela razvila 28 do 34 dana nakon prve doze, a postotak se povećao na 99,08 posto u roku od sedam do 14 dana od druge doze, piše Guardian.

"Ovo je velik znanstveni podvig u borbi s najtežom pandemijom u zadnjih stotinu godina", kazala je.

Rezultati studije temelje se na analizi 13.232 uzoraka antitijela uzetih iz krvi 8517 odraslih sudionika istraživanja. Važno je istaknuti da nijedan od njih imao antitijela prije primanja prve doze cjepiva, a svi potencijalni sudionici studije s antitijelima bili su iz nje isključeni.

Prosječna dob sudionika studije iznosila je 65 godina, jer je istraživanje provedeno među starijom populacijom koja je u Velikoj Britaniji prva cijepljena. Kampanja cijepljenja u Velikoj Britaniji počela je 8. prosinca 2020.

Istraživanje je pokazalo da razina antitijela u početku raste brže u ljudi koji su primili Pfizerovo cjepivo u odnosu na onu skupinu koja je cijepljena Oxford/AstraZenecinim cjepivom, no nakon četiri tjedna i jedni i drugi su postigli gotovo istu razinu antitijela.

Znanstvenici su ustanovili i da je, nakon prve doze cjepiva razina antitijela bila nešto niža u starijoj dobnoj skupini, no nakon primanja druge doze je u svim dobnim skupinama postignuta ujednačena razina antitijela.

Također je zamijećeno da je razina antitijela bila niža u osoba oboljelih od malignih bolesti poput raka, onih koji su bolovali od dijabetesa i srčanih bolesti. No ta je razlika nestala nakon što su svi sudionici istraživanja dobili i drugu dozu cjepiva, pokazalo je istraživanje.

"Podaci UCL Virus Watcha upućuju na to da je razvoj antitijela u starijih osoba i onih koji otprije boluju od određenih bolesti nešto slabiji nakon prve doze cjepiva, no da je iznimno snažan nakon druge doze", rekao je prof. Rob Aldridge, voditelj studije UCL Virus Watcha. "To je pravovremeni podsjetnik na važnost druge doze cjepiva, a istodobno je i ohrabrujuć podatak jer - cjepiva su naš izlaz iz ove pandemije."

Koautori studije, koja je prošla stručnu recenziju prije nego što je objavljena u medicinskim časopisima, rekli su da njihovi nalazi ukazuju na to da bi se svi morali cijepiti objema dozama cjepiva kako bi se smatrali "sigurnima", osobito kada su posrijedi starije osobe i osobe s postojećim zdravstvenim tegobama.

Dosad je dvije doze cjepiva primilo više od 20 milijuna Britanaca.