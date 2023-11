Zvijezde ne trebaju brinuti, AI će im dodatno podebljati račune

Zvijezde strahuju da im umjetna inteligencija otme poslove i izruči ih manje talentiranim izvođačima i najglasnije se žale na novu tehnologiju, ali baš one bi od nje mogle ubrati najveću korist, tvrdi list.

Hollywood je bio pola godine paraliziran, sve do 8. studenog kada su se studiji složili ponuditi najpoznatijim zvijezdama i scenaristima zaštitu od robotskih suparnika. Živi izvođači gube mjesta na top listama zbog Beatlesa koje je uskrsnula umjetna inteligencija, a glumci poput Scarlett Johansson i pisci poput Hohna Grishama tuže tehnološke tvrtke zbog uporabe njihovih riječi i slika, piše The Economist.

Sličnu reakciju izazvala je televizija koja je doveo do velikog štrajka u Hollywoodu, 1960. godine, ali i tada se ispostavilo da je nova tehnologija učinila poznate još poznatijima, dovodeći ih u domove ljudi. Od 1960-ih tehnologije su dovele megazvijezde u svakodnevne živote.

Nije novost da tehnologija mijenja pravila igre slavnih. Ljudi su počeli govoriti o slavnima u 18. stoljeću, čemu je pomoglo širenje pismenosti i čitanja. Film i radio su se u početku smatrali prijetnjom za slavne koji su se brinuli da će njihovi nastupi uživo biti zanemareni i obezvrijeđeni. No, te su tehnologije otvorile eru superzvijezda, izraz koji se udomaćio već 1920.-ih.

AI će omogućiti i to da zvijezde nastupaju u formatima koji se tek počinju pojavljivati. ABBA avatari koji rasprodaju londonsku arenu sedam puta tjedno i chat botovi s glasovima slavnih koje je nedavno pokrenula Meta samo su nagovještaj načina na koji će zvijezde moći nastupati i unovčiti svoje nastupe.

Traženi glumci mogli bi dobiti još više posla, jer AI uklanja višegodišnji holivudski problem prenatrpanih rasporeda dopuštajući zvijezdama da nastupaju skupa iako nisu na istome mjestu u isto vrijeme, piše The Economist.

AI će tim zvijezdama pojačati mogućnost da uistinu budu sveprisutni. Sinkronizacija pomoću AI-a već je omogućila da glumci i podcasteri razgovaraju na stranom jeziku u realnom vremenu i to svojim glasom. Uskoro će postati standard da se video montira tako da i micanje usana na videu odgovara izgovorenome.

Te mogućnosti dolaze s određenim obvezama. Umjetnici opravdano brinu o autorskim pravima, koja moraju biti zaštićena kako AI ne bi postao legalizirani oblik piratstva.

No, ranije tehnologije u tom pogledu nisu bile ništa drugačije.

The Economist navodi kao primjere tiskarski stoj koji je doveo do prvih zakona o autorskim pravima u 18. stoljeću. Tijekom 1960-ih regulirane su isplate filmskim glumcima čiji su se radovi prikazivali na televiziji.

Kreatori sadržaja imaju legitimna pitanja o dozvolama i plaćanju. Dok se na njih ne odgovori, AI će biti legalni divlji zapad. Veće je pitanje kao će dob zvijezda odgovarati publici - najveći rizik je dosada, piše The Economist.

Ostarjeli Luke Skywalker glumi u najnovijem nastavku Ratova zvijezda. Trenutno je publika zadivljena tim trikovima, no pitanje je do kada? Možda će se umoriti od toga prije Brzih i žestokih 94, piše The Economist.