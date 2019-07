Znate li što znače ove ikone na Facebooku?

Novi ste na Facebooku i pojma nemate što znače sve silne ikone i brojevi? Ne brinite - sve je puno jednostavnije nego što se čini

Pohvatali ste sve? Ok, vrijeme je za ostatak ikona koje će vam možda biti od koristi, a možda ne. Kako god bilo, dobro je znati što točno rade i što točno znače.

Druga ikona koja izgleda kao oblačić iz stripa podsjetnik je za poruke . Broj objašnjava koliko vas je ljudi kontaktiralo, odnosno koliko razgovora ima nepročitane poruke. Treća ikona je malo složenija, no i dalje se ne radi o nečemu kompliciranom - globus označava načelne podsjetnike - kada vam netko lajka vašu objavu ili fotografiju i tako dalje.

Ako kliknete na See More ikonicu, vidjet ćete hrpu opcija koju možete dodat svojim objavama. Da, riječ je o zbilja velikoj kolekciji ikona, no dobra vijest je da rade upravo ono što od njih očekujete. Krenimo redom: