Znanstvenik iz Ohija tvrdi da na Marsu postoji život, a dokaze je pronašao u NASA-inim fotografijama

Znanstvenik iz Ohija tvrdi da je pronašao fotografske dokaze života na insektima i gmazovima, uslikanima na Marsu. Drugi znanstvenici su skeptični i misle da profesor ima pareidoliju pa vidi ono čega nema

Postoji li bioraznolikost insekata, odnosno člankonožaca izvan Zemlje? Drugim riječima, ima li života i na drugim planetima, prvenstveno na Marsu? Ako je vjerovati Williamu Romoseru, profesoru emeritusu sa Sveučilišta Ohio - u to nema nikakve sumnje! Ne samo da on tvrdi kako na Marsu postoji život, on nudi i niz dokaza za tu tvrdnju.