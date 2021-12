Znanstvenici se uhvatili izazova: Jesu li pametniji raketni znanstvenici ili neurokirurzi?

Jeste li se ikada zapitali zašto se neurokirurzi i raketni znanstvenici izdvajaju kao 'crème de la crème' ljudske inteligencije?

S obzirom na to da se fraze "nije ti to raketna znanost” i "nije ti to neurokirurgija” često naizmjenično koriste kao tvrdnja da pred vama nije tako težak intelektualni zadatak, koja bi od te dvije skupine izašla kao konačan pobjednik u bitki umova?

U ležernijem božićnom izdanju britanskog medicinskog časopisa The BMJ, skupina nepristranih neuroznanstvenika pokušala je dokazati kome pripada titula najpametnijih.

"Smatra se da fraza 'nije to raketna znanost' potječe iz Amerike 1950-ih godina, kad su ondje dovedeni njemački raketni stručnjaci kako bi pomogli razvoju svemirskog programa i izradi vojnih raketa”, objašnjava u studiji istraživački tim predvođen neuroznanstvenicom Ingom Usher s londonskog UCL-a.