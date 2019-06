Živcira vas? Ovako možete izbrisati povijest pregleda u Netflixu

Živciraju vas filmovi i serije koje ste u Netflixu pokrenuli samo jednom i nakon toga vam se neprestano pojavljuju u listi prijedloga? Postoji rješenje i vrlo ga je jednostavno izvesti - sve što vam treba je web preglednik i nekoliko minuta slobodnog vremena

Raspolažete s malo vremena i planirate barem malo počistiti povijest pregleda u Netflixu? Prvo ćete morati pokrenuti web preglednik te se preko njega prijaviti u Netflix odlaskom na njihovu službenu stranicu . Valja naglasiti da ovo možete napraviti u apsolutno svim preglednicima, bili oni na smartfonu ili na računalu - jedino mjesto gdje to ne možete raditi je unutar same aplikacije.

Uglavnom, nakon što ste tamo, kliknite na ikonu u gornjem desnom dijelu prozora i nakon toga kliknite na 'Account' i tamo skrolajte dolje sve do dijela vezanog uz vaš profil pod imenom 'My Profile' i kliknite na 'Viewing Activity' kako biste vidjeli listu nedavnih pregleda. Ako želite vidjeti više, skrolajte do dna i kliknite na 'Show More'. Da biste izbrisali video iz povijesti pregleda, kliknite na 'stop' ikonicu desno od opcije za prijavu problema pod imenom 'Report a Problem'.