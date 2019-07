Zgodan trik za sve koji muku muče s previše fotografija na iPhoneu

Planirate brisati fotografije s Appleova uređaja, a bojite se da će one nestati i iz sigurnosne kopije? Ne brinite - procedura je jednostavna i uključuje svega nekoliko pritisaka na ekran

Appleov poznati servis iCloud pruža opciju dijeljenja fotografija među uređajima te ujedno omogućuje uslugu automatske sigurnosne pohrane u slučaju da se išta dogodi vašem skupom telefonu. Problem je, doduše, to što povezanost između iPhonea i iClouda znači da će brisanje fotografija na telefonu također izbrisati one na iCloudu. Ako želite to zaobići, na raspolaganju su vam dvije opcije.