Želite razviti videoigru? Prijavite se na nove međunarodne radionice DigiTelling

Uskoro počinju prijave za program mentoriranja pod vodstvom Goethe-Instituta Kroatien i Francuskog instituta u Hrvatskoj posvećenog podupiranju sektora neovisnih videoigara u jugoistočnoj Europi

Sudionike programa mentorirat će uvaženi gostujući stručnjaci iz područja game designa, produkcije, marketinga i distribucije igara. Radionice će se održati u sklopu cijenjenih industrijskih događanja: boutique sajma industrije videoigara Reboot Develop Blue u Dubrovniku, Svjetskog festivala animiranog filma Animafest u Zagrebu i festivala umjetničkih videoigara Art in Games u Rijeci. Projektom će se sudionicima omogućiti uspostava kontakta s mrežama europskih proizvođača i distributera videoigara na njemačkim i francuskim sajmovima industrije.

Goethe-Institut Kroatien i Francuski institut u Zagrebu dijele zajedničku viziju promicanja videoigara kao umjetničkog proizvoda koji zrcali ključne teme diskusije u suvremenom društvu te otvara etička pitanja, i to s ciljem podizanja svijesti publike o važnosti javnog građanskog angažmana.

Kustos projekta je Srđan Laterza, a projekt predstavlja svojevrstan nastavak francusko-njemačkog projekta Interactive Empathy, koji je uspješno proveden 2019. godine.

Edu4Games je inicijativa za razvoj diplomskog studija dizajna videoigara pod sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – Akademije dramskih umjetnosti s Akademijom likovnih umjetnosti, Studijem dizajna na Arhitektonskom fakultetu, Fakultetom organizacije i informatike i Fakultetom elektrotehnike i računarstva.

Program usavršavanja raspoređen je na sveukupno tri modula počevši s Reboot Develop Blueom koji se održava u Cavtatu/Dubrovniku od 23. do 25. travnja 2020. Drugi modul planiran je za Animafest u Zagrebu i to od 13. do 18. lipnja 2020. Konačno, tu je treći modul planiran za Art in Games Festival u Rijeci koji se održava od 24. do 26. rujna 2020.

DigiTelling 2020. godine podupire Francusko-njemački kulturni fond. Poziv timovima da prijave umjetničku videoigru na razini koncepta ili u nekoj fazi razvoja traje do 9. ožujka 2020., a prijavljuje se putem ove poveznice. Prijavitelji će o odabiru biti obaviješteni do 16. ožujka 2020.