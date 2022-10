Zašto je važno mijenjati poslovna računala svakih 3-5 godina?

Prijenosno računalo je bitan dio poslovnog života i praktički neodvojivo od načina na koji moderni poslovni svijet funkcionira. Životni ciklus računala, softvera i hardvera koji pokreću vaše poslovanje također je bitan dio vašeg uspjeha

30 do 50% softvera i hardvera koje koristi prosječno malo i srednje poduzeće je zastarjelo, što znači da računala i njihov osnovni softver i hardver više ne dobivaju odgovarajuću podršku od svojih proizvođača. U prijevodu, vaše računalo i osnovni softver na njemu je bez ažuriranja, bez popravka u jamstvu, bez zakrpa, čime vaša tvrtka postaje izloženija sigurnosnim rizicima.

Većina tvrtki odgađaju kupnju novog hardvera ili softvera, i to iz jednog glavnog razloga - vjeruju da im to štedi novac. Zamjena računala nije uvijek jeftin zadatak, posebno za veće tvrtke s mnogo zaposlenika, no trošak koji će tvrtka platiti ako ne nadograđuje svoja računala svakih 3 do 5 godina daleko je veći od ušteda koje ostvaruje držeći se zastarjelih, nepodržanih računalnih sustava.

Kao što smo ranije spomenuli, mnoga mala i srednja poduzeća ne nadograđuju svoja računala svakih 3 do 5 godina, kako preporučuju stručnjaci za sigurnost i produktivnost, što može imati za posljedice sljedeće:

Povećani sigurnosni rizici - Tehnologija se danas mijenja velikom brzinom. Računala stara samo nekoliko godina često su sklonija sigurnosnim propustima, što otvara vaše poslovanje hakerima i zlonamjernom djelovanju.

Kako bi izbjegli probleme koje nose zastarjela računala, u Hrvatskom Telekomu smislili su rješenje koje će malim i srednjim tvrtkama olakšati poslovanje, bez velikih izdataka.

Usluga Moj digitalni ured sastoji se od poslovnih računala marke DELL, koji dolaze s već instaliranom SIM karticom s 20 GB Internet prometa svaki mjesec, IT podrška 24/7 za daljinski pristup računalu, kad god je potrebno, za otklanjanje poteškoća te uključenim svim popravcima pune 3 godine! Sve to uključeno je u fiksne mjesečne naknade već od 209,00 HRK, bez skrivenih ili nepredviđenih troškova, a ugovornu obvezu birate kako god vam odgovara.

Izaberite model laptopa koji odgovara vašem poslovanju i ne brinite se da će vaš posao ikad trpjeti, a kad vam istekne ugovorna obveza, provjerite aktualnu ponudu i jednostavno nastavite dalje koristiti uslugu s potpuno novim prijenosnim računalom! Ne brinite za prebacivanje podataka, na vama je da redovno radite back up, a mi se možemo pobrinuti da se svi podaci prebace na novo računalo istog trena, bez prekida u radu vašeg poslovanja.

Saznajte više o usluzi Moj digitalni ured, i ne brinite više o izdacima vaše tvrtke!