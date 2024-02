Zarađuje 10.000 eura mjesečno, a nije stvarna. Je li Aitana nova prijetnja influencerima?

Stvorena je usred teškog razdoblja. Naime Rubén Cruz, njezin dizajner i osnivač agencije The Clueless, prolazio je kroz težak period jer nije imao puno klijenata. 'Počeli smo analizirati kako radimo i shvatili da su mnogi projekti stavljeni na čekanje ili otkazani zbog problema izvan naše kontrole. Često je to bila pogreška influencera ili modela, a ne zbog problema s dizajnom', rekao je Cruz za Euronews.

Stoga su odlučili stvoriti vlastitog influencera i koristiti kao model za brendove koji su im se obratili za suradnju - Aitanu Lopez, 25-godišnju ženu ružičaste kose iz Barcelone čiji je fizički izgled blizu savršenstva. Ova virtualna manekenka može zaraditi i do 10.000 eura mjesečno, tvrdi njezin tvorac, no prosjek je oko 3000 eura. 'Učinili smo to kako bismo mogli bolje živjeti i da ne bismo ovisili o drugim ljudima', rekao je Cruz.