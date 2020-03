Zar je Doom Eternal zbilja najbolja pucačina svih vremena? Isprobali smo ga i saznali

Najnoviji nastavak popularne serije pucačina konačno je stigao. Jedino pitanje je može li on ubacivanjem novih elemenata nadmašiti svoje prethodnike

Nakon što smo 2016. ostali iznenađeni povratkom legendarne pucačine Doom, standardi za njegov nastavak Doom Eternal samo su otišli u nebesa. Većina nas je, s objektivnim razlogom, prigovarala na uvođenje nekih novih mehanika koje smo prvi put vidjeli u foršpanima, no to je i za očekivati. Doom je prije svega pucačka igra koja glorificira akciju, brzinu i destrukciju, što znači da uvođenje nekih novih stvari može narušiti njezin, recimo to tako, flow.

Nakon što smo konačno dobili priliku isprobati najnoviji nastavak igre, ostali smo vrlo ugodno iznenađeni, makar i dalje imamo niz prigovora koji, vjerujemo, rezoniraju sa hrpom gejmera koji su igrali originalni Doom iz devedesetih i onda osvježili reflekse uz Doom iz 2016.

Adrenalinska eskapada

No krenimo prvo s dobrim stvarima - atmosfera i težina igre su i dalje tu. Doom Eternal je, pogotovo na malo većim težinama, iznimno izazovna igra koja će vas ostaviti u adrenalinom induciranoj groznici. Demona sad ima više i agresivniji su nego ikad, a način na koji ih tamanite vrlo je pametno osmišljen. Municija u Doom Eternalu je puno rijeđa pojava nego u Doomu iz 2016., što znači da je igrač primoran sakupljati ju pomoću napada motornom pilom koja, uz prikladnu nepotrebno nasilnu i nerijetko smiješnu animaciju uzrokuje fontanu raznobojne municije uz pomoć koje možete nastaviti krčiti kroz stanovnike pakla.