Zaprijetite li im, u Facebooku će vas početi pratiti

Najveća društvena mreža svijeta nadzire i prati lokacije svojih korisnika ukoliko tim te tvrtke zadužen za sigurnost ustanovi kako objavljuju uvjerljive prijetnje upućene njenim zaposlenicima i osoblju

Facebook aktivno prati pojavljuju li se na njemu prijeteći komentari upućeni njegovim zaposlenicima i osoblju. U to mogu biti uključene neodređene prijetnje nekoj lokaciji na Facebooku ili izravno upućene određenim ljudima.

Jednom kad u Facebooku utvrde kako je riječ o stvarnoj prijetnji, počinju koristiti podatke iz svojih proizvoda kako bi pratile gdje je osoba koja ju iznosi. To čine pomoću podataka o lokaciji iz Facebookove aplikacije te osobe ili IP adrese koju su prikupili kad se logirala u Facebook.com.

Lokacije korisnika su dostupne tek nakon što se nađu na popisu Be On the Lookout (BOLO), koji sadržava osobe čije su prijetnje procijenjene kao stvarne.