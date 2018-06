Zapošljavaju PBZ, Pevec, Huawei... Pogledajte što nude

Kao i svakoga tjedna, u suradnji s portalom MojPosao donosimo popis otvorenih oglasa u IT industriji

Ako želite raditi dinamičan posao u ugodnoj radnoj atmosferi uz mogućnost usavršavanja, Pevec ima oglas za vas. Zapošljavaju Suradnika za programsku podršku s VŠS/VSS informatičkog smjera, izraženim analitičkim vještinama, smislom za rješavanje problema te upornošću u radu. Oglas je aktivan do 13. lipnja.

Tvrtka Zelene tehnologije specijalizirala se za razvoj i implementaciju programskih rješenja unutar sektora zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Zbog značajnog povećanja opsega posla i pokretanja novih IT projekata zapošljavaju više djelatnika informatičke struke na pozicijama: .NET Web Developer, Tester IT rješenja – suradnik, Voditelj razvoja. Oglasi su aktivni do 18. lipnja.