Zaposlenicima rok od mjesec dana da nađu novi posao ili da - odu. Što se događa u Meti?

'Pad tržišta mogao bi biti jedan od najgorih u novoj povijesti', upozorio je nedavno Mark Zuckerberg, osnivač i izvršni direktor Mete čije su dionice već neko vrijeme u velikom minusu, uslijed krize koja 'trese' tehnološku scenu. 'Slamka spasa' za Zuckerberga je prošlog mjeseca bila odluka o 'nasumičnim otpuštanjima' usred velikog pada prihoda, zbog čega su odlučili smanjiti broj radnika

Sad su otišli korak dalje, i to kroz takozvani 'rok od 30 dana' koncept, što znači da zaposlenici imaju mjesec dana da ili pronađu novu poziciju u tvrtki ili da daju otkaz. Doznaje to The Wall Street koji Metin potez naziva 'jednomjesečnim čistilištem'. U Meti to nije nova praksa, no ona se ranije odnosila samo na radnike s lošijim učinkom. Međutim kako se tehnološki svijet priprema za recesiju, Meta sada smanjuje broj radnika neovisno o njihovu učinku i kvaliteti rada.