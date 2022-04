Zagreb će od 10. do 12. svibnja biti regionalni centar AI & data science scene

Nakon dvije godine organiziranja zasebnih događaja, regionalna franšiza Data Science Conference i hrvatska Data Science 2 Economy spajaju se kako bi stvorili potpuno novi događaj

Organizacijom ekskluzivnog događanja DSC Croatia 22 ovog svibnja u Zagrebu, Hrvatska će biti u fokusu međunarodne scene o znanosti o podacima – data sciencea! Od 10. do 12. svibnja u Plaza Event centru (bivši Hypo centar) sudionici će imat priliku slušati svjetske stručnjake iz kompanija kao što su, The Financial Times, Meta (Facebook), Rimac Technologies, Science Park Gratz, SQream i mnogih drugih. Ulaznice su u prodaji do 3. Svibnja!

Nakon dvije godine organiziranja zasebnih događaja, regionalna franšiza Data Science Conference i hrvatska Data Science 2 Economy spajaju se kako bi stvorili potpuno novi događaj. Kroz zajedničku organizaciju, vizija je kreirati jedinstveno iskustvo i najvažniji godišnji data science regionalni događaj za ljubitelje podataka i profesionalce u SEE. Tijekom tri dana konferencije na konferenciji će sudjelovati 500 sudionika, koji će imati priliku poslušati šest keynote govornika, 60 visokokvalitetnih predavanja i 10 tehničkih tutorijala.