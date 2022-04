Stručnjak za svemirsku tehnologiju: Rusi ne mogu ništa protiv Starlinka

U početnoj fazi invazije ruske vojske na Ukrajinu dronovi su se pokazali odlučujućima za ukrajinske branitelje. Borbeni navođeni dronovi spojili su se sa satelitskim terminalima Starlink u vlasništvu američkog milijardera Elona Muska. Rusi su to doživjeli kao čin agresije. Može li ih to nagnati da krenu u rušenje satelita, u specijalnoj emisiji HTV-a 'Rat u Ukrajini' komentirao je astronom i stručnjak za svemirsku tehnologiju Ante Radonić

Bazne stanice su u Poljskoj i to je dovoljno blizu za funkcioniranje. Satelita ima jako puno, a 1600 ih je potpuno operativno. Ako ih i srušite nekoliko, to neće imati efekta, a Rusi ni nemaju toliko raketa da bi mogli onesposobiti toliko satelita, naglašava Radonić.

Zastrašivanje nuklearnim projektilima: Zna se da se to neće napraviti

Komentirajući činjenicu da su Rusi već rušili dotrajale satelite, Radonić se prisjetio situacije iz studenoga prošle godine, kad su gađali stari satelit da bi se 'izvježbali'.

'To su jako ružno napravili, s velike su visine gađali svoj satelit tako da će te krhotine još godinama kružiti oko Zemlje. Na neki su način ugrozili i samu svemirsku postaju. Mala je vjerojatnost da će doći do sudara, ali treba napomenuti da i SAD ima takvu mogućnost. Ako vi srušite, možete očekivati da će to napraviti i druga strana. Svi znaju da nema mogućnosti da se to dogodi. Ista je stvar sa zastrašivanjem nuklearnim projektilima. Zna se da se to neće napraviti', kazao je Radonić.

Ljudi su u ruci imali skupe mobitele, a umirali su od gladi

'Upravo je internet potreban da ljudi koji su na granici života mogu zvati u pomoć i javiti gdje se nalaze. Danas vidimo koliko je Ukrajina imala moderne planove i tehnologiju. Dobro su pripremili teren za budućnost, ali su se našli u teškoj situaciji. Međutim to im je donekle i pomoglo', dodaje Radonić. Kazao je i kako ne vjeruje da će doći do rata u svemiru 'jer takav rat ne bi imao pravu svrhu'.

Hakiranje satelita

'Ometati satelite nije lako, ali je moguće. Vidi se da ruske snage nastoje ometati satelitske signale. Elon Musk je na neki način odgodio svoje projekte da bi usavršio softvere i svoje signale učinio otpornijima na smetnje', tvrdi Radonić.

Satelitske snimke i ratni zločini

Komentirajući presretanje signala i činjenicu da se pomoću snimljenih zapisa može gotovo sa sigurnošću utvrditi tko je dao kakvu zapovijed te počinio ratne zločine, Radonić je kazao da postoje vojni sateliti koji presreću tuđe linije.

'Puno je toga snimljeno kad su u pitanju razgovori za koje se smatralo da su tajni. Vojni sateliti drže se u tajnosti upravo da se ne vidi koliko je napredovala ta tehnologija. I upravo komercijalne tvrtke omogućuju vam da svaki dan možete snimati teren. Imate i radarske satelite koji vam to omogućavaju kad vam smetaju oblaci i noć. Sve se te slike sad šalju Ukrajini i sve to može poslužiti kao dokumentacija da se vidi što je napravljeno', rekao je.