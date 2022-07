Zabilježite sve važne ljetne trenutke kao pravi profesionalac

Od razigranih rooftop partyja u centru grada do morskih zabava na jedrilici ili plaži daleko od vrućeg asfalta, ljetni su mjeseci kao stvoreni za dobar provod i stvaranje uspomena

Bez obzira provodite li ljeto u gradu i uz posao, ili ste već uspjeli spas od nesnosnih vrućina potražiti u debeloj hladovini uz more, sigurno ćete se pobrinuti da vam najtoplije godišnje doba bude obilježeno pregrštom dobre zabave. A Samsung se pobrinuo da sve te uspomene možete i zabilježiti baš poput profesionalnog fotografa uz revolucionarne značajke kompaktnih Galaxy Z Flip3 5G i Z Fold3 5G mobilnih uređaja.

Kamera dostojna vrhunskih fotografa u jednom od najboljih izuma

Ljetni mjeseci doslovce prizivaju druženja s prijateljima, odlaske u prirodu, uzbuđenja ljetnih tuluma i dobrih provoda ili pak opuštanje u sjeni bora i mirisu mora. Sve te trenutke itekako je vrijedno zabilježiti za dugo sjećanje, a vrhunska kamera tako postaje neizostavni sudionik svih ljetnih pustolovina. Samsung preklopni mobilni uređaji Flip3 i Fold3 promijenit će način na koji fotografirate i snimate te predstaviti sasvim nove mogućnosti.

Uz Galaxy Z Flip3 možete snimiti savršene selfije snažnom dvostrukom 12 MP stražnjom kamerom čak i bez otvaranja uređaja pa je hvatanje idealnih trenutaka još jednostavnije. Uz to, Flex način rada snimanje selfija podignuo je na sasvim novu razinu, jer je dovoljno da samo namjestite kut snimanja, a ovaj će moćni uređaj odraditi ostalo i omogućiti vam da i bez upotrebe ruku uhvatite savršeni trenutak rasplesane opuštenosti u nekom baru ili vratolomnog skoka u more koji ste vježbali tjednima. Uz ovakve mogućnosti i 10MP prednju kameru, ne čudi da je ovaj revolucionarni uređaj proglašen jednim od najboljih izuma po TIME’s Best Inventions za 2021.