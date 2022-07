Vrijeme je za promjenu? Pogledajte kakvi se novi poslovi nude ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa u IT sektoru

Ako tražiš posao koji će minimalno uključivati ured, sjedenje i tipkanje za laptopom, a najvećim dijelom teren, vožnju, spajanje usluga i rješavanje teškoća te upoznavanje s mnoštvom ljudi, upravo si ga pronašao/la! Do 24. srpnja prijavi se na oglas za radno mjesto Tehničar za telekomunikacije (m/ž) i postani dio tima Hrvatskog Telekoma. Na početku tvog rada uz tebe će biti svakodnevno tvoj mentor uz čiju pomoć ćeš širom otvoriti vrata karijernog svijeta neograničenih mogućnosti. Kroz digitalne edukacije, online learning platforme i interne razvojne programe možeš svoju karijeru usmjeriti onako kako ti želiš, u Hrvatskoj, ali i cijeloj Deutsche Telekom Grupi. Javi im se čim prije!

Posjeduješ minimalno 3 godine radnog iskustva u ’ulogama’ kao što su Data Architect/Scientist/Engineer, Software Engineer, Data Analyst ili Business Data Analyst? Možeš se pohvaliti izraženim matematičkim i analitičkim vještinama? Timski si igrač? Say no more! Do 25. srpnja prijavi se na oglas za radno mjesto Data Architect (m/ž) i postani dio PricewaterhouseCoopers tima! Javi im se čim prije.

RAO je vodeća IT tvrtka na domaćem tržištu razvoja specijaliziranih B2B sustava već više od 25 godina. Trenutno zapošljavaju na radnom mjestu Java developer (m/ž), a kako bi te privukli u svoje redove nude: konkurentnu plaću, ulaganje u osobno obrazovanje, mogućnost rada na daljinu, ravnotežu poslovnog i privatnog dijela života, napredovanje prema ostvarenim ciljevima, božićnicu i uskrsnicu i koješta drugo. Javi im se do 25. srpnja.