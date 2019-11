Vrijeme je za čišćenje Gmaila? Evo kako ćete to učiniti

Googleov servis za webmail nudi nemalu količinu besplatnog prostora za pohranu. Ali, prije ili kasnije ćete ga popuniti. Ponudit ćemo vam nekoliko načina kako se brzo i jednostavno riješiti e-pošte koju više ne trebate

Otvorite Google Drive i u izborniku lijevo odaberite My Drive. Ispod izbornika lijevo vidjet ćete kategoriju Storage, u kojoj je prikazano koliko ste memorije iskoristili. Kliknete li na prikaz dobit ćete podrobniji pregled.

Google korisnicima Gmaila nudi 15 gigabajta besplatnog prostora za pohranu. Nekad se to činilo ogromnim, ali uz fotografije i video zapise visoke razlučivosti te drugi 'težak' sadržaj čak i oni među nama koji redovno brišu nepotrebnu e-poštu prije ili kasnije naći će se suočeni s upozorenjem kako besplatnog prostora ponestaje.

Želite li brže doći do starijih poruka , upišite older_than:Xy, gdje umjesto X unosite broj godina (recimo, 2). Dobit ćete popis svih poruka starijih od dvije godine.

Ova dva pristupa možete i kombinirati. Recimo, unesete li ovo: larger_than:5mb older_than:2y dobit ćete sve poruke starije od dvije godine koje imaju privitke s pet MB i više.

Nemojte zaboraviti isprazniti smeće

Nakon što ste obrisali poruke iz inboxa nemojte zaboraviti isprazniti Gmailovo smeće (Trash). Google automatski briše sadržaj te mape svakih 30 dana, ali ako želite riješiti se smeća odmah, trebat ćete to osobno učiniti.

Trash ćete naći u navigaciji s lijeve strane. Ako ga ne vidite, kliknite na More kako biste proširili izbornik i skrolajte prema dolje. Kad ga pronađete, otvorite ga i potom kliknite Empty trash now.

Ako čišćenje Gmaila nije pomoglo, napravite reda u servisima Google Photos i Google Drive.

Otvorite Photos i u postavkama provjerite je li kvaliteta fotografija koje pohranjujete postavljena na High Quality umjesto Original. High Quality znači da su fotografije komprimirane (i zauzimaju manje prostora), dok Original podrazumijeva da će biti učitane u izvornom formatu.

Što se Drivea tiče, možete pratiti koliko prostora je zauzeto. Kliknite na desnoj strani Storage used kako bi dobili pregled potrošnje po veličini datoteke. Korisno je pogledati i mapu Shared with me. Možda vas je netko htio iznenaditi ili obradovati dijeljenjem par gigabajta fotografija.