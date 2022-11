[VIDEO] Stiže nova generacija neuroproteza, pacijentima je sada omogućena još bolja komunikacija mislima

Ljudima koji iz raznih razloga, najčešće paralize, ne mogu govoriti najnovije dostignuće znanstvenika sa sveučilišta Berkeley moglo bi značajno olakšati život

Iako je verzija ovog sustava prvi put opisana prošle godine u časopisu The New England Journal of Medicine, njegove su mogućnosti tada bile daleko ograničenije od trenutne verzije i oslanjale su se na pacijenta koji je pokušavao izgovoriti riječi, a koje je zatim računalni sustav prevodio.

‘Neuroproteze imaju potencijal vratiti komunikaciju ljudima koji ne mogu govoriti ili tipkati zbog paralize. Međutim, nije jasno mogu li se tihi pokušaji govora koristiti za kontrolu komunikacijske neuroproteze’, stoji u sažetku rada istraživačke skupine.

Kako bi se uhvatio u koštac s ovim problemom, tim je upotrijebio tehnike dubokog strojnog učenja i modeliranja jezika za dekodiranje nizova slova testnog pacijenta dok tiho sriču NATO abecedom ('alfa' za 'a', 'bravo' za 'b' i tako dalje).