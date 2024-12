Uz blagdansku ponudu Hrvatskog Telekoma pronađite najbolje poklone za vaše najdraže

Kupnjom uređaja putem Moj Telekom aplikacije ili putem webshopa ostvarujete dodatne uštede, dok uz svaki internet paket dobivate vrijedan poklon bon za kupnju na Sancta Domenica webshopu. Za sve korisnike Hrvatskog Telekoma u aplikaciji su dostupne i posebne blagdanske pogodnosti poput neograničenog interneta, atraktivnih nagradnih igara i darova.

Blagdanske ponude mobilnih uređaja

Popusti do 50% – iskoristite blagdansku ponudu s 30% popusta na uređaje, a dodatnih 20% ostvarite uz kôd DONESI te predajom starog ili neispravnog uređaja putem Paketomata, Pošte ili T prodajnog mjesta.

Manje plati pa zamijeni – odaberite uređaj i otplaćujte ga 24 mjeseca po sniženoj mjesečnoj rati. Nakon toga možete zadržati uređaj ili ga zamijeniti za novi.

Dodatni popusti online – kupnjom putem Moj Telekom aplikacije ili webshopa ostvarujete dodatnih 48 eura uštede na uređaje.

Brza dostava do Božića – kako bi se pokloni stigli zapakirati i smjestiti pod bor svi uređaji naručeni do 17. prosinca bit će dostavljeni do 24.prosinca.

Internet paketi uz blagdanske darove

Odaberite internet paket s MAXtv-om i uživajte u poklon bonu do 140 eura za kupnju uređaja u Sancta Domenica webshopu. Ponuda vrijedi do 31. prosinca, a vrijednost bona ovisi o odabranom internet paketu i dostupnoj ponudi na vašoj adresi.

Dodaci i oprema na dar

Uz najbolju ponudu uređaja i internet paketa, Hrvatski Telekom nudi i do 50% popusta na dodatnu opremu – Bluetooth slušalice, punjače, kablove i maskice.

Moj Telekom aplikacija – Magenta Moments

U Moj Telekom aplikaciji svaki dan donosi novo iznenađenje, a korisnici Hrvatskog Telekoma mogu sudjelovati u nagradnim igrama i osvojiti vrijedne poklone. Do 31. prosinca moguće je aktivirati i besplatno neograničeno surfanje – sedam dana za pretplatnike i tri dana za korisnike bonova.

Sve ponude provjerite u aplikaciji, na webshopu ili posjetite najbliži T-Centar i razveselite sebe i svoje najdraže uz savršene darove koji uljepšavaju blagdane!