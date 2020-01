Uspješna digitalna transformacija moguća je i u Hrvatskoj

Njuškalo, Poliklinika Bagatin i Tokić Autodijelovi samo su neke od hrvatskih tvrtki koje su prepoznale prilike i prednosti digitalne transformacije

Jedna od neizostavnih tema današnjice je digitalna transformacija koja obuhvaća uporabu digitalnih tehnologija i promjenu modela poslovanja te u potpunosti mijenja naše gospodarstvo. Procjena je da će se vrijednost digitalne ekonomije u Hrvatskoj do 2025. godine povećati četiri puta. U Hrvatskoj se digitalna transformacija uglavnom provodi parcijalno što znači da tvrtke uvode nove tehnologije, ali ne mijenjaju svoje poslovne modele u skladu s njima. No, bez obzira na to ipak postoje hrvatske tvrtke koje su uspješno provele digitalnu transformaciju i u posljednje vrijeme ih je sve više, od malih do velikih poduzeća.