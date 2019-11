Uskoro stiže: Ovo je apsolutno sve što trebate znati o Google Stadiji

Googleova vizija budućnosti svijeta videoigara samo što nije među nama. Ovo su najbitnije značajke misteriozne platforme Google Stadia

Za razliku od PlayStationa i Xboxa, Google svoju novu platformu Stadia ne temelji na hardveru, kao što je to slučaj kod konkurencije. Stadia je Googleova streaming platforma koja korisniku omogućava igranje igara koje se izravno prenose na njegovo ili njezino računalo, tablet ili televizor.

Zvuči super, no što je zapravo Stadia?

Stadia je ime Googleove usluge za streaming koja najviše poveznica ima sa NVIDIA GeForce Nowom i Shadowom. Riječ je o platformi koja korisniku omogućava igranje igara na bilo kojoj platformi, sve dok ima jako brzi internet.

Ovo znači da je Google umjesto izbacivanja fizičke konzole koja pristupa Stadiji ponudio listu tehnologija koje prosječni korisnik Googleovog hardverskog ekosustava vrlo vjerojatno posjeduje - Pixelbook, Pixel 3 XL, Pixel Slate ili TV koji koristi Chromecast Ultra.

Stadia će na samom početku podržavati prijenos igara u rezoluciji do 4K pri 60 sličica u sekundi, no Google tvrdi da će u jednom trenu omogućiti prijenos u 8K pri 120 sličica u sekindi.

Koje igre rade na Stadiji?

Stadia radi sa već postojećim videoigrama koje je moguće pronaći u brojnim dućanima. Platforma će biti lansirana sa 22 videoigre, a kolekcija bi s vremenom trebala rasti.

Pored igara dostupnih na samom startu, Google planira uvesti i uslugu pretplate poput Ubisoftovog Uplayja +. Uplay+ će koštati 14.99 dolara mjesečno i pružat će pristup fondu od oko sto naslova i pripadajućih im DLC-ova.

Google će također 'redovito izdavati' besplatne igre svim korisnicima usluge Stadia Pro (nešto slično PlayStationu Plus i Xbox Games for Gold'. Ako se zbilja želite igrati, kupovat ćete pune naslove kao što to radite u PlayStation Storeu - samo što ih nećete imati instalirane na svojem smartfonu, već će se prenositi putem Googleovih servera. Konačno, Google počinje razvijati svoje videoigre, no njihov izlazak još nije potvrđen.