Uskoro premijera: Prvi smartfon iz Nothinga stiže 12. srpnja

Nothing, tehnološki startup kojeg predvodi suosnivač OnePlusa Carl Pei, 12. će srpnja predstaviti svoj prvi smartfon. Uređaj pod imenom Nothing Phone 1 bit će drugi Nothingov proizvod nakon prošlogodišnjih slušalica Ear 1.

Događaj uživo održat će se u Londonu, a pratit će ga istovremeni internetski prijenos u 17 sati za sve koji nisu stigli kupiti avionsku kartu. Nothing je događaj nazvao 'Nothing (event): Return to Instinct.