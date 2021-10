Upotpunite svoj dom odličnim kućanskim inovacijama uz posebne ponude!

Možda je situacija sada bolja nego nekoć, ali i dalje u suštini provodimo puno vremena kod kuće. Unutar naša četiri zida uvijek se osjećamo lijepo i udobno, ali se Samsung sa svojim kućanskim inovacijama pobrinuo da naš dom postane uz sve to i tehnološki napredan gdje uređaji čine posao umjesto nas kako bi imali više vremena za sebe

Iskoristite poseban popust na cijenu do 25% te učinite vaš dom ljepšim odabranim Samsung modelima perilica rublja, sušilica rublja, kombiniranih perilica-sušilica rublja i hladnjaka do 14. studenog 2021. Dodatno, osigurajte si i 5 godina jamstva na određene modele hladnjaka, perilica rublja, ugradbenih kuhinjskih uređaja i usisavača kupljenih od 1. rujna do 31. prosinca 2021. te za određene modela sušilica i kombiniranih perilica-sušilica kupljenih u periodu od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine prilikom iskorištavanja popusta na cijenu od 25%. Za više informacija posjetite www.samsung.hr.