Umjetna inteligencija piše lažne knjige, Amazon i Goodreads ne znaju što s njima

U objavi na blogu pod naslovom I Would Rather See My Books Get Pirated Than This (Or: Why Goodreads and Amazon Are Becoming Dumpster Fires) Friedman je opisala svoju borbu s krivotvorinama.

'Tko god ovo radi, očito lovi pisce koji vjeruju mom imenu i misle da sam ja napisala ove knjige. Nisam. Najvjerojatnije ih je generirala umjetna inteligencija', navela je.

Problemi s uklanjanjem

To je sve veći problem u svijetu u kojem se prevaranti igraju s Amazonovim algoritmom kako bi brzo zaradili na lažnoj prodaji.

U veljači je Reuters napravio profil autora koji koriste ChatGPT za pisanje e-knjiga, prodajući ih putem Amazona. U lipnju je Vice izvijestio o priljevu desetaka knjiga punih besmislica generiranih umjetnom inteligencijom koje su preuzele liste bestselera Kindlea.

Friedman, koja piše o izdavaštvu i autorica je 10 knjiga, zabrinuta je da će lažne knjige s njenim imenom koje je generirala umjetna inteligencija utjecati na njezin ugled.

Nije lako ukloniti lažno pripisane knjige.

Na Goodreadsu proces zahtijeva od autora da se obrate dobrovoljnim 'knjižničarima' i uključe se u određene grupe online s komentarima kako bi zatražili uklanjanje nelegitimnih knjiga.

Čak ni tada nema jamstava kako će sporni naslovi biti odmah uklonjeni. Goodreads je uklonio sporne naslove s Friedmaničinog službenog autorskog profila nekoliko sati nakon što je njezin post na blogu objavljen.

Kad se obratila Amazonu za pomoć u uklanjanju naslova s ​​njezinog autorskog profila, Amazon je zatražio 'registracijske brojeve zaštitnih znakova' koji se odnose na njezinu tvrdnju.