U svibnju stiže peti po redu Good Game Zagreb

Peti po redu Good Game Zagreb održat će se 27. i 28. svibnja u u prostoru kluba Boogaloo na adresi Ulica Grada Vukovara 68

Osim centralnog događaja eventa - CS:GO turnira, posjetitelje i timove očekuje puno dodatnog gaming i sponzorskog sadržaja, odličan izbor hrane i pića, te nezaobilazni after partyji nakon turnirskog djela dana. Prvi mečevi kreću već ujutro, a dobra vijest za one koji nisu u mogućnosti posjetiti Good Game Zagreb je da će se cijeli turnirski dio eventa moći pratiti i na live streamu na Good Game Global kanalima.

Nikola Stolnik, idejni začetnik eventa i direktor istoimene tvrtke koja je organizator Good Game Zagreba pozvao je sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje: 'S velikim zadovoljstvom pozivamo sva zainteresirana poduzeća da nam se pridruže 27. i 28.5. u Boogaloo-u na najvećem i najboljem Good Game eventu do sada. Uz team building i networking kroz gaming, organiziramo cjelodnevno zabavno iskustvo za odrasle profesionalce, a kao šećer na kraju - prikupljena sredstva doniramo u dobrotvorne svrhe. Prijavi svoje poduzeće i pokaži drugima kako se igra 'kanter' uz dobru klopu, još bolje partije i nezaobilazno ostvarivanje novih poznanstva i prijateljstva. Vidimo se!'

A upravo je humanitarni aspekt važan dio svakog Good Game natjecanja. Kroz prijašnja izdanja, natjecatelji i organizatori su opremali dječje bolnice u Hrvatskoj s igraćim konzolama te su pomagali mladim poduzetnicima u pokretanju njihove karijere nagrađujući najbolji startup kroz posebno natjecanje Good Game Liftoff. Ove godine, dio svake kotizacije ulazi u nagradni fond te će on biti doniran humanitarnim udrugama po izboru pobjednika.

Kao najveće vrijednosti za timovi koji se natječu na turniru organizatori ističu odličnu kombinaciju umrežavanja tj. popularnog networkinga s ekipom iz najbrže rastućih industrija; employer branding, team building na novi način, te humanitarnu prirodu eventa, i sve to spojeno dobrom atmosferom i zabavnom kompetitivnošću.

Na turniru će se ukupno natjecati 32 tima, a svoje mjesto već su rezervirali Axilis, Locastic, Inceptum, FIVE, Ars Futura, Superology, A1, Infinum, Algebra, Nordeus, Serengeti, Plavi tim, Nanobit, Agency 04, 404 i Iskon. Pobjednički pehar visok jedan metar pandemiju je prosjedio u uredu splitskog Locastica, koji poručuju da ga u Zagreb donose samo za vikend, no takve tvrdnje tek valja potvrditi na turniru. Timovi koji su spremni pokušati oduzeti im pehar mogu se prijaviti prijaviti preko službenog weba turnira - https://good.game/zagreb, no svakako treba biti brz jer se mjesta brzo pune.

Djelić atmosfere koju Good Game Zagreb donosi natjecateljima i posjetiteljima uhvaćena je u traileru kojeg donosimo na linku.