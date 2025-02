Procurila poruka Marka Zuckerberga zaposlenicima: 'Bit će ovo intenzivna godina'

U svom govoru, Zuckerberg je predvidio da će 2025. godina obilježiti dolazak 'visoko inteligentnog i personaliziranog' digitalnog asistenta koji će dosegnuti milijardu korisnika. 'Tko god prvi uspije razviti takvog asistenta, steći će dugoročnu prednost u stvaranju jednog od najvažnijih proizvoda u povijesti', izjavio je Zuckerberg.

Također je istaknuo kako će AI agenti sve više preuzimati radne zadatke, uključujući pisanje softvera. Na pitanje hoće li to dovesti do otpuštanja zaposlenika, odgovorio je da je teško predvidjeti, no vjeruje kako će AI povećati produktivnost i možda otvoriti nove pozicije za inženjere koji znaju iskoristiti tehnologiju. 'Priroda inženjeringa u budućnosti bit će drugačija nego što je danas', rekao je šef Mete, prenosi Business Insider.