Tim IRB-a sudjelovao u dva važna istraživanja objavljena u časopisima Cell i Nature

Istraživanje je pokazalo da u stanicama raka često dolazi do problema kada se ti dijelovi previše razdvoje, što dovodi do pogrešaka u diobi kromosoma. To može uzrokovati ozbiljne probleme, jer nepravilna dioba kromosoma može dovesti do daljnjih komplikacija u razvoju bolesti.

Iva Tolić naglašava važnost međunarodne suradnje istraživanju, koje je zajednički rad timova iz Nizozemske i Velike Britanije, uz pomoć istraživačkih timova iz Japana, Njemačke i tima IRB-a.

'Ponosna sam što je moj tim pridonio otkriću da u stanicama raka poput osteosarkoma i visokog stupnja seroznog raka jajnika, zaostali kromosomi često ostaju ‘zaglavljeni' jer su dva dijela njihove centromere povezana s mikrotubulima koji dolaze iz suprotnih polova stanice', rekla je Iva Tolić i čestitala članovima tima Patriku Risteskom i Kruni Vukušiću na 'izvrsnom radu sa super-rezolucijskom STED mikroskopijom'.

Rezultati drugog istraživanju, o evoluciji diobe stanica, koje okuplja timove iz Heidelberga, Lausanne, Groningena te znanstvenike s IRB-a, objavljeni su u uglednom časopisu Nature. U tom je istraživanju, otkriveno da postoji veza između životnog ciklusa organizma i načina na koji se njegove stanice dijele. Životinje i gljive koriste dva različita načina stanične diobe, poznata kao otvorena i zatvorena mitoza.

Monika Trupinić s IRB-a analizirala je arhitekturu i kiralnost vretena kod protista, što je bilo ključno za razumijevanje sličnosti i razlika tih vretena u usporedbi s vretenima raznih organizama od kvasaca do čovjeka, kaže se. Oba istraživanja s IRB-a financirana su u sklopu projekta Europskog istraživačkog vijeća (ERC) koji je Ivi Tolić dodijeljen zajedno s Nenadom Pavinom s PMF-a 2019. godine.