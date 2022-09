The Geek Gathering vraća se u Osijek nakon deset godina: Na više lokacija okupit će svjetska imena i profesionalce iz IT industrije

Iako je prošlo skoro 10 godina od posljednje konferencije, mnogi se i dalje sjećaju događanja The Geek Gathering. Stoga su IT entuzijasti odlučili vratiti ga u Osijek. Početkom listopada grad na Dravi The Geek Gathering okupit će velika svjetska imena i profesionalce iz IT industrije te još jednom potvrditi status softverskog grada

The Geek Gathering održat će se u razdoblju od 6. do 7. listopada. Glavnu riječ vodit će tech stručnjaci, kreatori ideja i inovatori koji će staviti naglasak na ekspertizu. Oslobođen od nepotrebnog, ovaj skup će omogućiti da sagledate perspektive stručnjaka, razgovarate o strategijama i uhvatite se u koštac s različitim pristupima rješavanju problema, ističu organizatori.