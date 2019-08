Tek što su rasturili natjecanje u Slovačkoj mladi informatičari putuju u Azerbajdžan. Ispričali su nam što tamo očekuju

Zlato i dva srebra, uz jedno četvrto mjesto, osvojili su gimnazijalci zagrebačkog MIOC-a na 26. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi. Do tog su uspjeha došli u konkurenciji od 55 natjecatelja iz 13 zemalja. Sad ih čekaju novi izazovi

U dvodnevnom natjecanju koje se krajem lipnja održavalo u Bratislavi trebalo je riješiti šest problemskih zadataka u programskim jezicima C/C++ i Java pod operativnim sustavom Linux. Svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenika do 20 godina i dva voditelja. Hrvati su oduševili nastupom: zlato je osvojio Patrik Pavić , učenik prvog razreda, srebra su pripala Dorijanu Lendvaju iz prvog te Krešimiru Nežmahu iz drugog razreda, dok je na korak od medalje ostao učenik trećeg razreda Pavel Kliska .

Sva četvorica natjecatelja rođena su između 2001. i 2014. godine pa je to ujedno bila najmlađa informatička reprezentacija u povijesti hrvatskih nastupa na međunarodnim informatičkim olimpijadama. No koliko je moćna, kazuje podatak da svoje mjesto u reprezentaciji nije uspio izboriti nijedan maturant.

Zlatnu medalju ovaj je put osvojio Patrik Pavić . Nije to njemu ništa posebno jer i on još od osnovne škole marljivo skuplja medalje na raznim natjecanjima i obara razne rekorde.

Uspjehe je nastavio nizati i u srednjoj školi. U prvom razredu bio je treći u informatici i matematici, drugi u fizici, a ove godine prvi u informatici i matematici. Vlasnik je i europskog juniorskog zlata, a tu je i pobjeda na natjecanju ACSL All Star u Americi. Zahvaljujući tom nizu uspjeha proglašen je najuspješnijim hrvatskim učenikom u protekloj školskoj godini, za što mu je dodijeljeno čak pet Oskara znanja .

'U tom zadatku računalo je dobilo dva oblika, a mi smo morali pronaći način da jedan oblik izrežemo na komadiće i od njih složimo drugi. Na tom sam zadatku osvojio najviše bodova od svih, a da sam imao još malo vremena, osvojio bih ih i više', veli Krešimir, otkrivajući da je na svom prvom državnom natjecanju iz informatike sudjelovao još u petom razredu osnovne. Osvojio je tada prvo i drugo mjesto. Sudjelovao je on i na natjecanjima iz matematike, a nekoliko se puta okušao i u fizici, onako ‘turistički’. Zato je briljirao u informatici , osvojivši ukupno šest prvih i dva druga mjesta.

'Ovo mi je prva seniorska medalja. Prethodno sam dvaput sudjelovao na europskim juniorskim olimpijadama i na njima osvojio dva srebra', pojasnio je zlatni Patrik. 'Osjećaj je fantastičan.'

Prvo zlato je tu. Što dalje?

'Sad idem na svjetsko natjecanje u informatici u Azerbajdžanu. To je natjecanje još izazovnije od ovog i bit će još teže osvojiti zlato.'

Završio je tek prvi razred srednje škole, no razmišlja li o budućnosti s takvim natjecateljskim pedigreom?

'Planovi se još razrađuju, ali zasad namjeravam upisati PMF u Zagrebu', kaže Patrik.

Korak do medalje

Pavel Kliska na kraju je bio četvrti. Nedostajao mu je tek bod da se i on okititi medaljom. No to ga nije ni najmanje obeshrabrilo.