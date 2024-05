Takosi, kalifornijske plaže i zagonetka ljudskoga uma: Tko je kognitivni znanstvenik Mark Turner

Međutim, u to je doba na Odsjeku za matematiku zaposlen profesor Hans-Joachim Brenermann , vrsni matmatičar i biofizičar. Brenermann je, prema Turnerovim riječima, bio „prvi čovjek na svijetu koji je mogao razgovarati o značenju, o mozgu i o jeziku tijekom iste večeri“. Brenermann Turnera uključuje u svoju istraživačku skupinu u kojoj doktorandi i poslijedoktorandi iz cijelog svijeta raspravljaju o pitanjima ljudske kognicije. Iako kognitivna znanost kao termin u to doba još nije zaživjela, Turner će se sljedećih nekoliko godina intenzivno družiti sa skupinom znanstvenika koja se bavi ljudskom kognicijom , svatko iz svoje perspektive, ali u isto vrijeme i kroz stalne interdiciplinarne rasprave. Bilo je tu antropologa, psihologa, računaraca i lingvista.

U to su se doba Turnerova sanjarenja i pitanja strukturirala u misao koja je obilježila njegova istraživanja, ali i kognitivnu znanost od kraja 90ih godina prošlog stoljeća pa sve do danas: Ljudska se bića svojim ponašanjem, a osobito svojom sveprisutnom kreativnošću, dramatično razlikuju od bilo kojeg drugog živog bića, usprkos genetskim i anatomskim sličnostima. Čovjek s nevjerojatnom lakoćom generira nove ideje, konstruira nova značenja i stvara simboličke sustave.

Temeljno je pitanje kako to čini. Koji su to mehanizmi i procesi koji ga čine toliko jedinstvenim. Turnerov je rad znanost o ljudskoj mašti, kreativnosti i simboličkim sustavima. Kada je 1999. s GIllesom Fauconnierom objavio rad pod naslovom „A Mechanisim of Creativity“ iznenadila ga je reakcija recenzenata i čitatelja – rad su okarakterizirali agresivinim i reduktivnim smatrajući da je gotovo nasilno govoriti o mehanizmu odgovornom za ljudsku kreativnost.

Nasuprot tome, Turneru je otpor prema znanosti koja se bavi maštom i kreativnošću u potpunosti neshvatljiva. Nije li svako dijete kreativni genije? Nije li upravo kreativnost temeljna ljudska sposobnost? Usprkos negativnim reakcijama na ideju kognitivnog mehanizma odgovornog za ljudsku kreativnost, Turner i Fauconnier nastavljaju rad na svojoj teoriji te ju detaljno opisuju u danas već legendarnoj knjizi „The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities objavljenoj 2002. Teorija konceptualne integracije pokrenula je revoluciju u tome kako shvaćamo i istražujemo emergentna značenja. Sastavnice mehanizma odgovornog za integraciju umnih prostora i principi po kojima se integracija odvija primjenjuju se u istraživanjima jezika, ironije i humora, višemodalne komunikacije, rješavanja problema, kreativnosti, umjetne inteligencije.

Turnerova opčinjenost zagonetkama i ljudskim umom te ultimativna interdisciplinarnost s jedne strane i disciplinarna detaljnost s druge rezultirala je neprocjenjivim uvidima u složenost ljudskoga uma. Valja zahvaliti djetinjstvu provedenom na kalifornijskim plažama, takosima, enčiladama i gvakamoleu, te profesoru koji je mogao i želio razgovarati o svemu.

Profesor Mark Turner održat će predavanje o kognitivnoj znanosti The Integrated Study of the Mind u dvorani B1 zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u utorak 21. svibnja s početkom u 18:30.