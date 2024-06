Svijetom ih je ratovima i trgovinom raširio čovjek: Znate li odakle potječu žohari

Studija koja je nedavno objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences pokazuje, naime, da se Blattella germanica, kako njemačkom žoharu kao najraširenijoj vrsti glasi latinsko ime, pojavio prije više od dvije tisuće godina u drevnim azijskim civilizacijama, a raširio se svijetom prateći globalnu trgovinu, kolonizaciju i ratove.