Sve više internetskih prijevara u Hrvatskoj: Policija objavila kako se zaštititi

Kako bi se smanjila mogućnost internetskih prijevara potrebno je, primjerice, ne odgovarati na nepoznate brojeve telefona i pošiljatelje e-mail poruka, provjeriti pošiljatelja e-mail poruka obraćanjem pozornosti na detalje u poruci, poput nelogičnosti u nazivu i logu institucije, korištenje lošeg ili nepravilnog jezika u pisanju. Svi bi trebali poraditi na digitalnoj higijeni, to je nešto što bi trebalo biti uobičajeno, smatra Rukavina.

Počinitelji ovakvih prijevara su, upozoravaju u policiji , vrlo vješti, a istragama se došlo do saznanja na koji način razgovaraju s potencijalnim žrtvama i što im obećavaju kod ulaganja novca, poput različitih bonusa, kako bi ih naveli na dodatna ulaganja, a događa se da žrtve ulažu ne samo svoja privatna financijska sredstva, već i da, zbog obećanja o lakoj zaradi, ulažu sredstva tvrtke ili obrta, koja su im dostupna.

Službenik za kibernetičku sigurnost u sektoru kriminalističke policije Denis Rukavina pojašnjava kako se investicijske prijevare u posljednje vrijeme najčešće događaju kod ulaganja u kriptovalute, jer je stvoren urbani mit da je to način lake zarade, što apsolutno nije istina, a takve predrasude dovode do ishitrenih odluka o ulaganjima u kripto tržište, što su prepoznali i prevaranti.

Internetski prevaranti mogu biti pronađeni, čak i ako su stranci

Voditelj poslova prevencije osječko-baranjske PU Robert Škorvaga ističe kako počinitelji internetskih prevara ipak mogu biti pronađeni, čak i ako su u pitanju strani državljani, jer policija može koristiti ne samo izvore traganja u Hrvatskoj već im pomažu međunarodna policijska i pravna suradnja. Kada se na internetu rade novčane transakcije treba dobro paziti kome i na koji način plaćamo. Najbolje bi bilo imati račun na kojem se nalaze ograničena sredstva namijenjena za određenu količinu kupnje, a ne preporuča se to raditi s računima na kojima se nalazi veća svota novca, poručuje Škorvaga.

Iako se broj 'direktorskih' ili 'CEO' prijevara (Chief Executive Officer) posljednjih godina smanjio, zbog bolje educiranosti građanstva i učestalog provođenja edukativnih programa, u policiji ističu kako tvrtke i dalje trebaju poduzimati mjere kako bi se izbjegle prijevare i financijska šteta.

Specifično za CEO prijevare, ističe Rukavina, jest da se prevaranti predstavljaju kao rukovoditelji ili nadređeni te najčešće od djelatnika u računovodstvu traže žurnu uplatu novca kako djelatnici ne bi slijedili ustaljene procedure kod plaćanja. Počinitelji ovakvih kaznenih djela dobro poznaju strukturu tvrtke i imaju pristup određenoj bazi tvrtkinih podataka putem korištenja malicioznih računalnih programa ili kroz praćenje društvenih mreža na kojima se objavljuju rezultati rada ili osobna postignuća zaposlenika što prevaranti mogu iskoristiti.

Kao oblike zaštite od ove vrste napada u policiji prvenstveno navode edukaciju zaposlenika, periodičnu kontrolu klijenata s kojima se posluje te ažuriranje podataka, koji se koriste u tome poslovanju. Potrebne su višestruke provjere informacija pa i putem "open source" internetskih alata kao što je 'IBAN checker', kojima se može provjeriti je li određeni IBAN stvarno pripada banci, s kojom je tvrtka surađivala, ili ne, ističe Rukavina.

Kako bi se prevenirala šteta od tzv. 'ransomware' napada, u kojima počinitelji traže isplatu novca kako bi tvrtkama 'otključali' prethodno zakjučane podatke uz pomoć malicioznih programa u policiji preporučuju 'backup' podataka o poslovanju, tako da se na kraju svakog radnog dana podatci sačuvaju na odvojenom uređaju za pohranu, kako bi se spriječio njihov eventualni gubitak zbog računalnog napada.

Smatraju kako to nisu pretjerano skupe investicije, ali mogu spriječiti većinu ovakvih problema, odnosno napada, u kojima se mogu izgubiti ogromne količine podataka te navode primjer tvrtke iz Osijeka, koja je 2020. izgubila podatke o poslovanju od 2012. godine. U policiji upozoravaju na mogućnost povećanja broja internetskih prijevara u idućem razdoblju, jer je početkom 2024. zabilježeno dosad najveće curenje podataka u povijesti – čak 26 milijardi korisničkih zapisa.

Među tvrtkama iz kojih su procurili podatci, navode policijski stručnjaci, su i društvene mreže kao LinkedIN te niz drugih stranica i aplikacija, a curenje informacija doživjele su i države, poput Brazila, Njemačke, SAD-a, u kojima su određene institucije na nacionalnoj razini primijetile da se njihovi podatci dalje neovlašteno distribuiraju.

Očekujemo da će u roku od šest mjeseci do godinu dana doći do povećanja broja kaznenih djela iz ovoga područja kriminaliteta, jer ako je toliko broj korisničkih imena ili lozinki dostupan na internetu, pitanje je trenutka kada će se naći netko tko će ih pokušati iskoristiti. Toga ima jako puno, i toga neće biti manje, a to je nešto na što se svi kolektivno moramo pripremiti, jer novih pojavnih oblika internetskih prijevara stvarno ima puno, zaključuje Rukavina.

Piše: Igor Vučković