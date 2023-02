Hrvatski startup razvija aplikaciju za građevince: 'Koristiti je može svatko, a ušteda je prilično velika'

Aplikacija, tvrde autori, nije kreirana samo za rukovodeće osobe građevinskih firmi, već i za radnike, administrativne djelatnike s jedne, te ostale projektne stručnjake s druge strane

Iako su prvog klijenta i 'vanjskog' korisnika aplikacije dobili tek krajem 2021. godine, Stas Organizer trenutno aktivno koristi više od 80 građevinskih firmi iz Hrvatske.



Zanimljivost je da je više od 80 posto tih korisnika prije koristilo druge softvere, no nakon testiranja se odlučilo prebaciti na Stas. Razlog tomu je, kako kažu iz Stasa, činjenica što njihova aplikacija jedina na tržištu omogućava kompleteno upravljanje građevinskim projektom i tvrtkom te je namijenjena svim zaposlenicima. Nadalje, povratne informacije i prijedlozi klijenata i korisnika se ozbiljno uzimaju u obzir i nerijetko implementiraju u aplikaciju.



S obzirom na to da je aplikacija kreirana tako da olaškava mnoge aspekte poslovanja, različitim odjelima tvrtke, samim tim utječe na uštedu vremena. Nadalje, gledajući uštedu vremena po plaćenom satu dolazi se i do značajnih ušteda novčanih resursa.



Računica je, ističu iz Stasa, vrlo jednostavna. 'Prema procjeni, ako uzmemo da je generalni udio administrativnog odjela jedne građevinske tvrtke oko 15% to znači da 15% ljudi u firmi ručno unosi velik broj podatka i informacija. Stas rješenjem administrativni poslovi se prema procjeni smanjuju za 1 do 2 sata dnevno po osobi. Uključimo li u tu kalkulaciju i satnicu od primjerice 10 eura po satu, dolazimo do mjesečne uštede od 3 do 6 tisuća eura u firmi od primjerice 100 ljudi', pišu iz Stasa.



Funkcionalnosti, iskustva korisnika i promjene na Stas aplikaciji mogu se pratiti na Facebook i LinkedIn društvenim mrežama te na službenoj web stranici aplikacije.