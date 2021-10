Slovenski potrošači kolektivno tužili Apple, evo zašto

U kolektivnoj tužbi za naknadu štete, slovenski Zavod Kolektiv 99 traži od Applea 27,5 milijuna eura odštete nastale namjernim usporavanjem rada i smanjenjem raspona funkcionalnosti određenih modela iPhonea

'21. prosinca 2017. Apple je objavio obavijest u kojoj je javno priznao namjerno usporavanje i smanjenje funkcionalnosti nekih starijih modela iPhonea nadogradnjom iOS sustava bez prethodnog obavještavanja korisnika ovih telefona. S nadogradnjom iOS 10.2.1, korisnici iPhonea oštećeni su 6, 6 plus, 6s, 6s plus i SE, a nadogradnja iOS 11.2 oštetila je korisnike modela iPhone 7 i 7 plus', naveo je Kolektiv.

Apple je bio predmet brojnih tužbi i dvije kazne, u Italiji (10 milijuna eura) i Francuskoj (25 milijuna eura), zbog priznanja i otkrića vezanih za usporavanje telefona i slabljenje baterije.

U ožujku prošle godine Apple je u Sjedinjenim Državama dogovorio sudsku nagodbu u kojoj bi odšteta, ovisno o broju prijavljenih žrtava, mogla iznositi od 310 do 500 milijuna američkih dolara, a u studenom je dogovorila još jednu sudsku nagodbu u vezi s tim radnjama, ovaj put u iznosu od 113 milijuna dolara.

Procjenjuje se da je između 1.500 i 187.500 korisnika iPhonea u Sloveniji potencijalno oštećeno, napisao je Kolektiv 99.