Šesta generacija Startup Factory akceleratora: Upoznajte 12 odabranih koji se bore za 800.000 kuna

U Zagrebačkom inovacijskom centru - ZICER-u danas smo upoznali 12 razvojnih timova s perspektivnim inovativnim tehnološkim proizvodima. Riječ je o šestoj generaciji Startup Factory akceleratora. Za sudjelovanje su se izborili u jakoj konkurenciji, a sada je pred njima period intenzivne edukacije domaćih i stranih stručnjaka svjetskoga ranga, vodstvo vrhunskih mentora, druženja s etabliranim startup ekspertima i korištenja poticajne ZICER-ove infrastrukture. Program s provedbom započinje danas i trajat će mjesec dana

Danas smo upoznali izvrsna rješenja koja imaju potencijal poboljšati kvalitetu života. Predstavljena rješenja su inovativna i potrebna. U doba kada učenje putem digitalnih alata postaje imperativ, a važnosti zdravlja svjesniji smo više nego li ikada prije, rješenja koja će se ovdje razvijati bude nadu u bolje sutra. Kroz edukacije, rad s mentorima, poticajnu ZICER-ovu infrastrukturu i financijsku podršku razvoj ovih timova je lakši. Čestitam svim na ulasku u Startup Factory program te se veselim realizaciji njihovih tehnoloških ideja. – poručila je Tatjana Operta, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.



U Startup Factory su izabrani timovi s velikim potencijalom. Pred nama je sada mjesec dana intenzivnog rada s kojim započinjemo danas. Pripremili smo vrhunske edukacije domaćih i stranih svjetski priznatih stručnjaka – iz Amerike, preko Irske do Grčke . Naši mentori dolaze iz akademskog miljea, ali tu su i Hrvati koji su prošli svoj startup put i sada vode globalno priznate tvrtke. Timove će voditi i s njima aktivno raditi stručnjaci iz ZICER-a, a kroz neformalna druženja povezat će se s ekosustavom. Rješenja koja su danas predstavljena imaju globalni potencijal. To će, siguran sam, pokazati 23. studenoga na Zagreb Connectu. – rekao je Frane Šesnić, direktor ZICER-a i inicijator Startup Factory programa.



Što razvijaju timovi novog Startup Factoryja?

Nakon provedene selekcije u program je odabrano 12 timova.

Oni su svoje projekte predstavili ovako:

AssessMe - koristi napredna softverska rješenja za osiguravanje integriteta rada i validacije učenja na daljinu. Njihova metodologija koristi umjetnu inteligenciju za praćenje stvaranja digitalnih zadataka temeljenih na tekstu u stvarnom vremenu. Naknadnom obradom vrši se detaljna auto-analiza, vizualizacija i provjera s ciljem potvrde znanja u obrazovnom smislu, odnosno provjere profesionalnih vještina u poslovnom.

Automatizacija 3D printera - Tradicionalno, 3d printeri su namijenjeni pojedinačnoj proizvodnji, pri čemu je intervencija operatera nužna nakon svakog proizvedenog komada. No to bi se uskoro moglo promijeniti jer je Protosferin tim ove jeseni uz potporu ZICER Startup Factory-a krenuo u razvoj sustava u sklopu projekta Automatizacija 3d printera. Inovativan sistem koji razvijaju, temeljen na manipulatoru, omogućiti će praćenje većeg broja printera kao i automatiziranu zamjenu radne površine čime će se omogućiti pristupačna serijska proizvodnja na ovim strojevima.

Digicyte - U medicini, analiza tkiva i stanica se još uvijek bazira na sporom i manualnom te često subjektivnom pregledu uzoraka pod mikroskopom. Razvojem povoljnijeg skenera uzoraka tkiva i korištenjem brzih neuronskih mreža, Digicyte razvija tehnologije koje će omogućiti široku upotrebu digitalizacije i umjetne inteligencije u analizi tkiva.

EduDron - EduDron je edukacijska bespilotna letjelica koja u današnjem svijetu brzih promjena omogućava razvoj znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova 21. stoljeća. EduDron pruža razvoj vještina kao što su aditivne tehnologije, elektrotehnika, programiranje te osim toga omogućuje izvođenje malih znanstvenih pokusa (mjerenja kvalitete zraka, sunčeve energije i slično). Cijeli proces učenja osmišljen je na djeci zabavan način.

EVAP 404 - Evap 404 privremeno je sklonište za ljude pogođene elementarnom nepogodom. Prirodni materijali, konstruktivna logika, transportabilnost te modularnost karakteristike su Evap-a koje omogućuju realizaciju u vrlo kratkom vremenskom roku bez upotrebe alata. Jednostavna arhitektonsko-urbanistička koncepcija te široki spektar primjene kao što je turizam čini Evap konkurentnim na tržištu.

Flaster - Flaster je tehnološka marketinška tvrtka koja omogućuje brendovima mjerenje vidljivost pokretne vanjske reklame i konverziju iz offline u digitalnu komunikaciju, gdje publici koja je vidjela oglas na dinamičnoj floti rideshare vozila, prikazuje oglas na njihovim mobilnim uređajima. U procesu razvoja je 2.0 platforma koja će pružiti detaljniji uvid u analizu oglasa i publike, real-time digital retargeting i brzu internacionalnu ekspanziju.

Go Green Ozonator - Go Green Ozonator je ekološki prihvatljiva zamjena za pesticide u proizvodnji i skladištenju hrane. Tim znanstvenika s Agronomskog fakulteta prošle je godine krenuo s razvojem tehnologije precizne i pravovremene primjene ozona otopljenog u vodi ili kao biofumiganta za zaštitu bilja od štetnih organizama u plastenicima i skladišnim sustavima. Uvođenjem „Green Deal strategije“ EU se obavezala smanjiti utrošak pesticida za 50 % do 2030 pa je cilj projekta ponuditi inovativno rješenje u poljoprivrednom sektoru.

Gradivo.hr - Gradivo.hr je portal namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima s ciljem edukacije i pomoći u području matematike i fizike. Prvi je portal koji spaja sve potrebno da bi učenici savladali školsko gradivo, državnu maturu ili ispit na fakultetu. Gradivo.hr nudi drugačije i pristupačnije materijale (online skripta i video rješenja), alate koji su se pokazali najefikasnijima za olakšavanje razumijevanja "najtežih" predmeta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i pristup koji je današnjim učenicima najprihvatljiviji.

Nobula case - Unatoč tehnološkoj revoluciji, već stoljećima se podučava na jednak način, a Nobula Case je aplikacija će to promijeniti. Korisnici su u aktivnom položaju, a umjesto suhoparnog predavanja i čitanja literature uče kroz interakciju na stvarnim slučajevima. Aplikacija je primjenjiva svugdje, od dječjih vrtića preko fakulteta do stručnih usavršavanja.

OncoAI - OnkoAI omogućuje pacijentima i klinikama individualne prediktivne testove na odaziv kemoterapija, koristeći se kliničkim podacima i umjetnom inteligencijom. Sa umjetnom inteligencijom možemo klinički prediktivno djelovati i znati da li pacijent ima odaziv na kemoterapiju ili ne, potencijalno smanjujući nepotrebne toksičnosti kao i nepotrebne troškove u zdravstvu. Naš software i platforma omogućuje klinikama kao i pacijentima generiranje vlastitih prediktivnih spoznaja.

Polypharm Solutions - Polypharm Solutions je algoritam za prepoznavanje interakcija između lijekova koji će biti dostupan kao profesionalni i potrošački proizvod u obliku web-aplikacije. Računanjem metaboličkog tereta uz pomoć umjetne inteligencije prepoznaje preopterećene metaboličke puteve te preporučuje alternativne terapijske režime. Sprječavanjem interakcija između lijekova u trenutku njihova propisivanja umanjuje vjerojatnost nastanka nuspojava te štiti zdravlje pacijenata.

PsyFlux - PsyFlux je interdisciplinarni tim koji se bavi razvijanjem uređaja za mjerenje intrakranijskog tlaka. Vizija tima je učiniti mjerenje intrakranijskog tlaka usporedivim mjerenjima drugih fizioloških funkcija, u smislu dostupnosti i jednostavnosti. Nadaju se budućnosti bez skupog i složenog praćenja intrakranijskog tlaka.