Aplikaciju zagrebačkog startupa koja klubovima i trenerima olakšava posao sad žele imati i gradovi. Otkrili smo i zašto

Mlada tvrtka Fortis Labor nudi programska rješenja koja olakšavaju posao sportskim klubovima i organizacijama, malim i velikim tvrtkama te gradovima. Projekt se toliko dopao financijerima da su im iz EU fondova već dvaput dodijelili bespovratna sredstva

Rukovanje programom je više no jednostavno i to može naučiti doista svatko, baš kao da rukuje Gmailom. Uz gotov proizvod klijenti dobivaju edukaciju koja obično ne traje dulje od sat vremena.

'Većini klubova u Hrvatskoj glavni prihod dolazi od članarina. U nogometu je i drugoligašima to veliki izvor prihoda. Njima je to super alat za digitaliziranje poslovanja sportskog kluba', objašnjava Gašparić. 'Htjeli smo sve administrativne poslove svesti na minimum, da se treneri umjesto papirologiji mogu posvetiti onome za što su školovani i što znaju raditi, a to je treniranje djece.'

Prelazak s malih i srednjih tvrtki na sport bio je logičan potez jer u Hrvatskoj ima više klubova nego malih tvrtki i u njima trenira više sportaša no što zaposlenih odlazi na posao. Pomoglo je i to što su i svi zaposlenici i suradnici Fortis Labora zaljubljenici u sport, često i sami uključeni u rad malih sportskih klubova, pa i sami, iznutra, najbolje znaju što kome treba.

Korisnici usluga, a kad se o sportskim klubovima govori, to su uglavnom roditelji stotina djece, račune dobivaju na računala i mobitele, u digitalnom obliku, 2D QR kodom, pa ih mogu platiti na bilo kojem mjestu, od Fine, preko pošte, kioska i dućana do e-bankinga. Takve stvari jako pojednostavljuju naplatu, sada puno veću.

Prva dva ugovora već su potpisana s Vodnjanom i Rovinjem, a pregovara se s još desetak gradova. No ova aplikacija nije namijenjena samo praćenju sportskih klubova. Isti se princip može primijeniti na kulturu, umjetnost, vrtiće, škole... zapravo na sve korisnike javnih sredstava.

'Gradovi to žele i neki su ozbiljno razmišljali o tome da sami razviju takve programe. Međutim razvoj je skup i gradovi nemaju taj novac. No tu smo mi koji im zahvaljujući europskim fondovima i Ziceru donosimo gotov proizvod. I to je prava win-win situacija', kažu u Fortis laboru. Dakako da razmišljaju i o izlasku na međunarodno tržište, no fokus im je i dalje na sportu.

'Procesi i problemi u sportu svugdje su slični, naročito u regiji. No temelj je ipak u Hrvatskoj. Želimo imati uigran sustav i zadovoljne korisnike', kaže ekipa iz Fortis Labora, a na ovom projektu ozbiljnije radi od 2018.

'Prije smo radili svaki svoje poslove, a noću i vikendima razvijali program i firmu. Sad smo ovdje puno radno vrijeme', kažu u Fortis laboru, u kojem je četvero stalno zaposlenih i još toliko vanjskih suradnika. Aplikaciju žele proširiti s čisto administrativnog na sportski dio, od vođenja treninga, preko evidencije ozljeda, do ishrane... 'Ideja je da sustav nikad ne bude gotov, da se vječno razvija.'