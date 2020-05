Korejski proizvođač u Hrvatskoj je službeno započeo prodaju novih predstavnika njegovog Lifestyle segmenta

The Serif će tako kod nas biti predstavljen u dvije boje – bijeloj i plavoj. The Serif izgleda kao slika stavljena na metalno postolje, pruživši korisnicima samostojeću opciju, pored već standardnog oslanjanja na ormar ili vješanja na nosač.

Samsung je u Hrvatskoj službeno objavio početak prodaje novih modela iz Lifestyle linije televizora za 2020. godinu – The Serif i The Frame. Oba uređaja imaju dizajn napravljen za lakše uklapanje u interijer, koriste već poznate Samsungove tehnologije poput Quantum Dota i umjetnom inteligencijom pogonjene sustave za obradu slike u 4K rezoluciji.

The Frame, kao što ime nalaže, izgleda kao uokvirena slika, što ga čini lako uklopljivim u većinu modernih interijera. Samsung je kao zanimljiv dodatak naglasio i mogućnost reprodukcije slika dok je televizor isključen. Što se povezivanja tiče, The Frame sadrži samo jednu tanku žicu koja istovremeno povezuje sve uređaje s televizorom pomoću One Connect Box uređaja. The Serif također ima mogućnost otkrivanja promjene količine svjetlosti u prostoriji i prilagođavanja optimalnog osvjetljenja, zahvaljujući funkciji Prilagodljiva slika, što gledanje televizije, prema Samsungu, čini ugodnijim za oko.



Koliko koštaju?



Što se cijena tiče, The Serif će u Hrvatskoj biti dostupan u veličinama od 43, 49 i 55 inča, a preporučena maloprodajna cijena je od 7.799 kuna. The Frame će u 2020. godini, uz postojeće veličine od 43, 55 i 65 inča, umjesto u dijagonali od 49 inča biti dostupan u dijagonali od 50 inča, kao i u dijagonalama od 32 i 75 inča. Na svim modelima od 43 inča nadalje, AI upscaling podiže sliku na 4K razlučivosti. Početna preporučena maloprodajna cijena iznosi 4.099 kuna.



Više informacija o Samsung Lifestyle 2020 televizorima možete pronaći na službenim stranicama The Serifa i The Framea.