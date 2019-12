Samsung Galaxy Tab S6 – božićni poklon za one najizbirljivije

Najljepše doba godine je stiglo, a s njime i briga oko kupnje idealnog božićnog poklona za naše najbliže

Kako bismo vam skratili te slatke muke i pomogli prilikom odabira, otkrivamo vam zašto je tablet Samsung Galaxy Tab S6 poklon koji će oduševiti i one najizbirljivije.

Tablet koji pomiče granice

Samsung Galaxy Tab S6 stvoren je za one koji žele izraziti svoju kreativnost. Ovaj tablet donosi prvu dvostruku ultraširoku kameru koja će vam pomoći da s naprednim efektima napravite savršene fotografije. Također, Galaxy Tab S6 dolazi u 5,7 mm kompaktnom tankom kućištu koje ga čini ugodnijim za korištenje i prijenos, a ovo je prvi tablet u koji je Samsung uklopio skener otiska prsta na zaslonu, čiju jednostavnost i praktičnost dodatno štiti sigurnosna platforma Samsung Knox. Zahvaljujući bežičnom punjenju baterija može trajati do 10 sati i to nakon samo deset minuta punjenja.

S Pen olovka za posao i zabavu

Galaxy Tab S6 dolazi s S Pen olovkom koja će vam omogućiti da sve svoje ideje zabilježite u trenutku. S ugrađenim značajkama BLE daljinskog upravljača i funkcijom pokreta S Pen Air, S Pen olovka omogućuje snimanje selfija i videozapisa te upravljanje multimedijskim sadržajima čak i kada tablet nije u vašim rukama.