Sa par minuta kreiranja do milijunskog dosega – tik tok u službi turizma

Hrvatski konkurenti već su prepoznali vrijednost ove društvene mreže, želimo li uistinu biti uspješni u turizmu moramo napraviti zaokret, evo i kakav

Michelinove zvjezdice, prestižne oznake kvalitete koje se dodjeljuju samo probranim restoranima poznate su većini ljudi. No, jeste li znali da je gastro vodič isprva bio namijenjen automobilizmu? S obzirom na to da je utemeljen 1900., automobila, logično, tada i nije bilo mnogo na cestama, a automehaničarskih radionica još i manje, zbog čega je i potreba za istim bila prisutna. No, pored toga Michelin je u vodiču i na kartama unutar njega označavao i restorane, da bi 1926. godine počeo istima dodjeljivati i zvjezdice. Danas je Michelinov vodič apsolutni standard u gastro svijetu.

Doduše sve manje u tiskanom izdanju. Internet je preuzeo svijet, i sve što nije tamo, kao da ne postoji. Naročito kod mlađih generacija. Vremena i običaji se mijenjaju, Michelinov vodič postao je online, a primat u komunikaciji, marketingu, dosegu, ali i jednostavnosti preuzele su društvene mreže.

Baš kao što prvotna namjena Michelinovog vodiča nije bila gastro prirode, tako i prvotna namjena TikTok-a, kao digitalne društvene platforme čija popularnost raste sve više, nije bila marketinška. Ali je s vremenom TikTok postao kraljem dosega, samim time i marketinga. Preko milijardu korisnika bilježi ova mreža prisutna u preko 154 zemlje svijeta. Naime, samo u Hrvatskoj TikTok ima milijun korisnika! Predstavlja, stoga, nepresušno marketinško vrelo gdje se ostvaruje gotovo trenutačna prisutnost. Iako, oglašavanje na ovaj mreži još službeno nije niti započelo!