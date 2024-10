Rimac otvorio vrata novog kampusa: 'Sveta Nedelja će biti jedna velika tvornica'

Bugatti rasprodan do 2030.

Nedavno je u Kaliforniji predstavljena Nevera R, osmišljena kao agresivni alter ego Nevere, a predstavlja prijelaz s hiperGT automobila u hipersportski automobil.

Krajem lipnja predstavljen je Bugatti Tourbillon, luksuzni automobil koji je rasprodan u 250 primjeraka, a čija isporuka kreće 2026. godine. Riječ je o prvom Bugattijevu modelu koji je u cijelosti dizajniran i razvijen u Hrvatskoj, u Kerestincu. U Hrvatskoj se, dakle, radi dizajn Bugattija, osim podružnice u Berlinu, kao i kompletni R&D i proizvodnja komponenti i prototipova, a sklapanje automobila odvija se u 'rodnom mjestu' Bugattija - u Molsheimu u Francuskoj.

'S Neverom smo skinuli 27 svjetskih rekorda, no odlučili smo postaviti ljestvicu više te s Neverom R i 2100 konjskih snaga opet imamo najsnažniji automobil na svijetu. Nevera i Nevera R nastavljaju se proizvoditi u kampusu. U budućnosti stiže i novi automobil pod brendom Rimac', rekao je Rimac, ne otkrivajući detalje.

Ukupno će se proizvesti 40 Nevera R, prodana je već prva, a do sada je proizvedeno 39 'običnih' Nevera, no nisu sve prodane. 'Ne skrivamo to da Nevere nisu rasprodane dok je s druge strane Bugatti rasprodan, i to do 2030., dakle ne može se kupiti', otkrio je Rimac.