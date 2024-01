Reddit ove godine planira IPO?

Steve Huffman, osnivač i izvršni direktor Reddita, pokrenuo je tvrtku 2005. godine, a za Fast Company je, u intervjuu objavljenom u utorak, rekao da je rast i uspjeh tvrtke premašio njegova očekivanja.

Huffman je napustio tvrtku četiri godine nakon osnivanja kako bi se usredotočio na niz drugih poduhvata prije nego se vratio tvrtki kao izvršni direktor 2015. godine. A sve to nakon pobune protiv privremene izvršne direktorice Ellen Pao.

Huffman je rekao kako se u trenutku kada je otišao iz tvrtke pitao hoće li Reddit ikada biti uspješna priča. 'Mislio sam: Pa, to stvarno nije posao - to je kao domaća zadaća koja je izmakla kontroli. Tako da me stvarno iznenađuje što je to danas pravi posao koji raste', ustvrdio je, prenosi Business Insider.