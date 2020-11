Recept izraelskih znanstvenika: Razdvajanje ljudi po dobnim skupinama drastično bi smanjilo smrtnost od Covida-19

Smrtnost od Covida-19 mogla bi se znatno smanjiti kad bi se ljudima dopustilo druženje unutar vlastite dobne skupine na mjestima poput kina ili restorana. To je barem pokazao novi model izraelskih znanstvenika sa Sveučilišta u Haifi

Izraelski znanstvenici smatraju da bi njihov prijedlog mogao biti 'srednje rješenje' između zaključavanja i cjepiva. Autori studije modelirali su pandemiju prema tim pravilima, a ljude su podijelili u četiri skupine: mlađe od 14, od 15 do 34, od 35 do 54 i na one starije od 55 godina.